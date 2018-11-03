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      Электронный билет в транспорте Киева: когда он появится и как на это реагируют пассажиры

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      Электронный билет в наземном общественном транспорте появился в Киеве, однако, рано радоваться, их пока только тестируют разработчики. А преимущества технического прогресса, по информации городского совета, киевляне почувствуют где-то через месяц.

      В Ивано-франковске оплатить проезд можно с помощью СМС, в Житомире – банковской картой или же с помощью мобильного приложения.

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      А в Киеве, столице Украины, до сих пор старые добрые билеты и компостеры. У них – месяц назад появились валидаторы. Такой себе аналог системы, как у метро.

      Однако, если в подземке уже можно рассчитаться с помощью проездного, мобильного и кредитки, то наземный общественный транспорт отстает. Валидаторы здесь только тестируют, как – не показывают. Кондукторам до сих пор ничего неизвестно. Тем временем чиновники рассказывают – до конца месяца имеют целью ввести единый электронный билет.

      Можно будет приобрести платежную бесконтактную карту или рассчитаться с помощью мобильного приложения с QR-кодом, или это может быть QR-код бумажный, который можно распечатать или купить в кассах метрополитена или терминалах Приватбанка др,
      – рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

      Пассажиры же по-разному реагируют на нововведения. Одни считают, что затянули с этим, другие – за старую систему.

      "Лучше и так (электронный билет – 24), и так сделать (обычный билет – 24), потому что в час пик не всегда кондуктор может пройти среди людей", – отметила пассажирка Татьяна.

      Такая система мне понравилась еще в Риге. Там можно купить талончик на любое время: на неделю, на несколько дней, на месяц,
      – сказал пассажир Олег.

      В странах Евросоюза весь общественный транспорт объединен. В соседней Польше местные уже даже не помнят, как давно перешли на удобную систему. В частности, в Варшаве действует она уже 10 лет. "Это стандартная карточка с фотографией. Когда вхожу впервые с пополненной картой, должен активировать ее в специальном автомате. И потом уже достаю только при проверке карты контролерами", – отметила жительница Варшавы Вероника Севастинович.

      Пополнить ее можно в интернете, в киосках или специальных автоматах. Также единый билет удобен во время проверки контролерами. Они видят данные паспорта и до какого числа действителен проездной.

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины э-билет Транспорт Деньги Новости Киева
      Источник: 24 канал
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