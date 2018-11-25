Эскалация конфликта в Азовском море: почему России стоит обеспокоиться

Экипаж украинского буксира "Яны Капу", который утром 25 ноября взял на таран российский пограничный корабль, пребывает в полной боевой готовности и ожидает возможной высадки российского десанта на борт. "Яны Капу", а также сопровождающие его военные катера до сих пор не прибыли в порт Мариуполя.

Буксир и два катера "Бердянск" и "Никополь" осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Однако на встречу украинским судам вблизи Керченского пролива вышло четыре российских пограничных корабля. Россияне заявили, что украинские судна зашли в территориальные воды России – один из их кораблей пошел на таран с нашим буксиром.

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Не удивительно, что российские моряки занервничали, ведь "Бердянск" – это лучший военный катер флота Вооруженных сил Украины, оснащен пушкой ЗТМ-1, которая способна вести огонь на расстоянии четырех километров.

Артиллерийский катер " Бердянск"

В результате инцидента поврежден главный двигатель украинского корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями.

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Российская Федерация в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права. Корабли Украины продолжают выполнение задач с соблюдением всех международных норм.

Украинские корабли приведены в боевую готовность

Украинские пограничники предупредили россиян о намерении осуществить переход кораблей заранее. Сделали они это согласно всех международных норм, эскалацию конфликта провоцирует именно Россия.

Россия пытается показать, что она полностью контролирует ситуацию, что Украина никогда не сможет рассчитывать на свободный проход судов в порты на Азовском море. Это достаточно понятные силовые сигналы. Это продолжение вооруженной агрессии, которую Россия ведет против Украины, на различных театрах военных действий,

– прокомментировал председатель правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко

В украинском МИД заявили, что россияне пересекли границу. Это уже не первая провокация в Азовском море: в сентябре 2018 года российское судно "Мангуст" совершало опасные маневры вблизи украинского катера морской охраны.

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Россияне задерживают украинских рыбаков, блокируют торговые суда, направляющиеся в порты Мариуполя и Бердянска и взимают в Азовские воды военные корабли: только за ноябрь 2018 года их прибыло восемь.

В России возлагают всю ответственность за ситуацию в Азове на Украину

Чтобы защититься, Украина начала создавать военно-морскую базу в Бердянске. Туда уже перебросили новые катера "Гюрза М", "Кременчуг" и "Лубны". Десантно-штурмовой катер "Кентавр" спустили на воду в сентябре. На защиту Азова могут стать и два корабля типа "Айленд", которые передали Украине Соединенные Штаты Америки – это еще больше разнервировало россиян.

Они ищут способ реагирования на тот факт, что Украина начала что-то делать для защиты своих интересов в Азовском море. После нескольких месяцев беспомощного молчания Украина делает не только какие-то заявления, не только пытается привлечь внимание мирового сообщества, но и расширила свое военно-морское присутствие,

– убежден Яременко.

Тем временем, украинские катера так и не прибыли в Мариуполь. Россияне заблокировали проход под Керченским мостом: привлекли сухогруз и говорят, что оно якобы село на мель, хотя катера береговой охраны России пропускают. Сейчас возле Керченского моста шесть российских катеров и два корабля. Экипаж украинских судов в боевой готовности и готов к возможной высадке российского десанта.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь.

Впоследствии стало известно о том, что РФ заблокировала движение судов через Керченский пролив. Также известно, что российские военные вертолеты сопровождают украинские судна. Кроме этого, оккупанты подняли в небо истребители. В свою очередь, в Украине сообщили, что экипажи бронекатеров находятся в полной готовности и готовы к высадке российского десанта.

ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА УКРАИНЫ И РОССИИ: ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В АЗОВСКОМ МОРЕ