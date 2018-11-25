21:09
25 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, сьогодні
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Ескалація конфлікту в Азовському морі: чому Росії варто занепокоїтися

      1486 Читать новость на русском

      Екіпаж українського буксиру "Яни Капу", який зранку 25 листопада взяв на таран російський прикордонний корабель, перебуває у повній бойовій готовності та очікує ймовірної висадки російського десанту на борт. "Яни Капу", а також військові катери, що його супроводжують, досі не прибули у порт Маріуполя.

      Буксир та два катери "Бердянськ" та "Нікополь" здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Проте на зустріч українським суднам поблизу Керченської протоки вийшло чотири російських прикордонні кораблі. Росіяни заявили, що українські судна зайшли у територіальні води Росії – один з їх кораблів пішов на таран з нашим буксиром.

      Читайте також: Ескалація в Азовському морі: в Європарламенті зробили заяву

       Не дивно, що російські моряки занервували, адже "Бердянськ" – це найкращий військовий катер флоту Збройних сил України, оснащений гарматою ЗТМ-1, яка здатна вести вогонь на відстані чотирьох кілометрів. 

      Бердянськ
      Артилерійний катер "Бердянськ"

      В результаті інциденту пошкоджено головний двигун українського корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик. Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами.

      Читайте також: У ФСБ розповіли, чому напали на українські кораблі в Азовському морі

      Російська Федерація вкотре продемонструвала свою агресивну сутність та повне нехтування нормами міжнародного права. Кораблі України продовжують виконання завдань із дотриманням усіх міжнародних норм. 

      Конфлікт в Азовському морі
      Українські кораблі приведені в бойову готовність

      Українські прикордонники попередили росіян про намір здійснити перехід кораблів заздалегідь. Зробили вони це відповідно до всіх міжнародних норм, ескалацію конфлікту провокує саме Росія. 

      Росія намагається показати, що вона повністю контролює ситуацію, що Україна ніколи не зможе розраховувати на вільний прохід суден в порти на Азовському морі. Це достатньо зрозумілі силові сигнали. Це продовження збройної агресії, яку Росія веде проти України, на різних театрах військових дій,
      – прокоментував голова правління "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко

      В українському МЗС заявили, що росіяни перетнули межу. Це вже не перша провокація в Азовському морі: у вересні 2018 року російське судно "Мангуст" здійснювало небезпечні маневри поблизу українського катера морської охорони.

      Читайте також: МЗС України відреагувало на атаку в Азовському морі

      Росіяни затримують українських рибалок, блокують торговельні судна, які прямують у порти Маріуполя та Бердянська й стягують в Азовські води військові кораблі: лише за листопад 2018 року їх прибуло вісім.

      Конфлікт в азовському морі
      У Росії покладають усю відповідальність за ситуацію в Азові на Україну

      Щоб захиститися, Україна почала створювати військово-морську базу в Бердянську. Туди вже перекинули нові катери "Гюрза М", "Кременчук" та "Лубни". Десантно-штурмовий катер "Кентавр" спустили на воду у вересні. На захист Азову можуть стати й два кораблі типу "Айленд", яких передали Україні Сполучені Штати Америки – це ще більше рознервувало росіян. 

      Вони шукають спосіб реагування на той факт, що Україна почала щось робити для захисту своїх інтересів в Азовському морі. Після кількох місяців безпорадного мовчання Україна робить не лише якісь заяви, не лише намагається привернути увагу світової спільноти, але й розширила свою військово-морську присутність,
      – переконаний Яременко.

      Тим часом, українські катери так і не прибули до Маріуполя. Росіяни заблокували прохід під Керченським мостом: притягнули суховантажне судно й кажуть, що воно нібито сіло на мілину, хоча катери берегової охорони Росії пропускають. Зараз біля Керченського мосту шість російських катерів та два кораблі. Екіпаж українських суден у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.

      Згодом стало відомо про те, що РФ заблокувала рух для суден через Керченську протоку. Також відомо, що російські військові гвинтокрили супроводжують українські судна. Окрім цього, окупанти підняли в небо винищувачі. Своєю чергою, в Україні повідомили, що екіпажі бронекатерів перебувають у повній готовності та готові до висадки російського десанту.

      ЕСКАЛАЦІЯ КОНФЛІКТУ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ: ЩО ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ У АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики МЗС України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця по-українськи та ляп у кліпі Kazka
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця по-українськи та ляп у кліпі Kazka
      2793
      Масові протести "євробляхерів" та конфлікт в Азовському морі – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Масові протести "євробляхерів" та конфлікт в Азовському морі – топ-5 відео тижня
      393
      Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      сьогодні , 17:01 Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      Ольга Черненко 2171
      Прогнозована Росія і безсила Україна
      сьогодні , 15:15 Прогнозована Росія і безсила Україна
      Анатолій Яворський 2593
      Россия беспомощна из-за санкций
      сьогодні , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 2870
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Росії похвалились, що біженці з Донбасу поповнили їхній "демографічний ресурс"
      15 квітня 2015 , 11:19
      Фатальне зіткнення автомобілів на Київщині: водій загинув на місці
       10 червня 2016 , 11:44
      Коноплянка може продовжити кар'єру в Барселоні
       2 серпня , 10:30
      "Не просто перемогли, а знищили і шокували", або Хто найкращий в українців: англійські ЗМІ про матч Шахтар – Манчестер Сіті
       24 жовтня , 14:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук