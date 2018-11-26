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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА

      Эскалация конфликта в Азовском море: российские судна серьезно пострадали

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      Российские корабли атаковали украинские военные судна в Азовском море, но пострадали сами
      Российские корабли атаковали украинские военные судна в Азовском море, но пострадали сами / Соцсети

      В результате тарана украинских кораблей в Азовском море повреждения получили и российские пограничные суда. Однако оккупанты "починили" все в присущем им российском стиле.

      24 канал сообщал, что утром 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил планово переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе через Керченский пролив, однако на пути в последний украинский город их встретили российские пограничные суда, подчиненные ФСБ.

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      В итоге пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

      Как пишет ресурс "Сведения Донбасса", относительно украинских судов, то это два новых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

      Вместо этого агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины, отмечает издание, совершили пограничные катера ФСБ РФ типа "Соболь", пограничный сторожевой корабль ПСКР "Дон", ПСРК "Изумруд", катера типа "Мангуст" и малый противолодочный корабль "Суздалец".

      В результате крайне непрофессиональных действий экипажа российского ПСКР "Дон" во время осуществления тарана украинского рейдового буксира "Яны Капу" российский корабль получил пробоину диаметром в 1х1 метра, после чего его экипаж стал бороться за живучесть. Также ПСКР "Дон" в результате своей неудачной атаки украинского буксира задел и нанес серьезные повреждения кораблю ФСБ РФ "Изумруд". В результате, по правому борту выше ватерлинии "Изумруд" получил большую пробоину, которую сразу прикрыли брезентом,
      – добавляют журналисты.

      Росія, конфлікт, Азовське море, кораблі, пошкодження
      Российские корабли получили пробоины в результате атаки на украинские судна в Азовском море 

      Росія, конфлікт, Азовське море, кораблі, пошкодження
      Пробоину на "Изумруде" оккупанты прикрыли брезентом 

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО АГРЕССИИ КРЕМЛЯ В АЗОВСКОМ МОРЕ:
       
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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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