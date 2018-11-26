Ескалація конфлікту у Азовському морі: російські судна серйозно постраждали

Внаслідок тарану українських кораблів у Азовському морі пошкоджень зазнали й російські прикордонні судна. Однак окупанти "полагодили" все у притаманному їм російському стилі.

24 канал повідомляв, що уранці 25 листопада два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир Військово-морських сил планово переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі через Керченську протоку, однак на шляху до останнього українського міста їх зустріли російські прикордонні судна, підпорядковані ФСБ.

Читайте також: Конфлікт в Азовському морі: у Росії опублікували відео з українським кораблями

У підсумку прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, а також втрачено рятувальний плотик.

Як пише ресурс "Відомості Донбасу", щодо українських суден, то це два нових броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу".

Натомість агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зазначає видання, здійснили прикордонні катери ФСБ РФ типу "Соболь", прикордонний сторожовий корабель ПСКР "Дон", ПСРК "Ізумруд", катери типу "Мангуст" і малий протичовновий корабель "Суздалець".

"У результаті вкрай непрофесійних дій екіпажу російського ПСКР "Дон" під час здійснення тарану українського рейдового буксира "Яни Капу" російський корабель отримав пробоїну діаметром у 1х1 метра, після чого його екіпаж став боротися за живучість. Також ПСКР "Дон" в результаті своєї невдалої атаки українського буксира зачепив і завдав серйозних пошкоджень кораблю ФСБ РФ "Ізумруд". У результаті, по правому борту вище ватерлінії "Ізумруд" отримав велику пробоїну, яку відразу прикрили брезентом",

– додають журналісти.



Російські кораблі отримали пробоїни внаслідок атаки на українські судна в Азовському морі



Пробоїну на "Ізумруді" окупанти прикрили брезентом

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.