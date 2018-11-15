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      "Это фейк": В Гослекслужбе опровергли данные о лицензии на импорт продуктов из марихуаны

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      В Гослекслужбе Украины опровергли информацию о лицензии на импорт продуктов из марихуаны
      В Гослекслужбе Украины опровергли информацию о лицензии на импорт продуктов из марихуаны / Getty images/Иллюстрация

      В Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками опровергли информацию о выдаче лицензии на импорт продуктов из марихуаны.

      Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что Гослекслужба выдала первую лицензию на импорт продуктов из марихуаны.

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      СМИ ссылаются на пресс-релиз американской компании C21 Investments Inc, которая является вертикально интегрированной компанией каннабис-индустрии, что культивирует, обрабатывает и распространяет продукты из каннабиса в США.

      Пресс-релиз появился на сайте компании еще 7 ноября, однако украинские СМИ обратили на нее внимание лишь почти через неделю после публикации.

      В комментарии 24 каналу в Гослекслужбе опровергли достоверность выдачи подобной лицензии.

      "Это фейк", – немногословно ответил представитель Госслужбы по управлению госрегулирования за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

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      Напомним, 17 октября в Канаде вступил в силу закон, разрешающий всем жителям покупать, продавать и даже выращивать коноплю дома. Канада стала первой из стран Большой семерки, которая легализовала подобный закон.

      Теги: Новости Украины медицинский каннабис Наркотики Лекарства
      Источник: 24 канал
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