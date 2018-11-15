"Это фейк": В Гослекслужбе опровергли данные о лицензии на импорт продуктов из марихуаны

В Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками опровергли информацию о выдаче лицензии на импорт продуктов из марихуаны.

Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что Гослекслужба выдала первую лицензию на импорт продуктов из марихуаны.

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СМИ ссылаются на пресс-релиз американской компании C21 Investments Inc, которая является вертикально интегрированной компанией каннабис-индустрии, что культивирует, обрабатывает и распространяет продукты из каннабиса в США.

Пресс-релиз появился на сайте компании еще 7 ноября, однако украинские СМИ обратили на нее внимание лишь почти через неделю после публикации.

В комментарии 24 каналу в Гослекслужбе опровергли достоверность выдачи подобной лицензии.

"Это фейк", – немногословно ответил представитель Госслужбы по управлению госрегулирования за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

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Напомним, 17 октября в Канаде вступил в силу закон, разрешающий всем жителям покупать, продавать и даже выращивать коноплю дома. Канада стала первой из стран Большой семерки, которая легализовала подобный закон.