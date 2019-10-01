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      Это не примет население, – Арахамия о том, почему Гончарук может потерять популярность

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      Глава фракции "Слуга народа" сравнил Гончарука с Бальцеровичем
      Глава фракции "Слуга народа" сравнил Гончарука с Бальцеровичем / Официальная страница Президента Украины

      Новое правительство Украины ориентировано на экономический рост. Именно поэтому его глава Алексей Гончарук может делать шаги, которые изначально не понравятся простому населению.

      Гончарук может повторить судьбу польского реформатора Лешека Бальцеровича, так считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "УП".

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      Так Арахамия прокомментировал инициативу правительства отдавать 70% поступлений в развитие и 30% на социальную сферу.

      Я очень к этому положительно отношусь. Хотя я понимаю людей, которые социально не защищены, что они хотели бы наоборот. Но мы просто перекрываем кислород следующим поколениям,
      – сказал он.

      Глава фракции объяснил, что нужно улучшать всю инфраструктуру, чтобы мотивировать молодежь остаться и не выезжать в страны. Однако, по его словам, такое решение не очень популярное с политической точки зрения.

      "У нас всегда правительства были социальные. Это правительство ориентировано сейчас на экономический рост. Это не очень хорошо будет восприниматься среди простого населения. Но это нужно сделать. Это метод, который надо осуществлять", – объяснил Арахамия.

      Он отметил, что многие приводит пример Польши. В этом контексте Арахамия вспомнил польского реформатора Лешка Бальцеровича.

      А вы помните Бальцерович, когда делал реформы, он был очень и очень непопулярен. Его все ненавидели, когда были эти "шоковые" так называемые реформы. А сейчас он уважаемый человек и все говорят, вот что он сделал для Польши,
      – объяснил председатель фракции.

      Такую же судьбу он предсказывает Гончарук.

      "Я считаю, что существуют риски у господина Гончарука быть в начале Бальцеровичем с точки зрения популярности. Потому что люди у нас привыкли, мы такая социальная страна ...", – добавил Арахамия.

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      Кто такой Лешек Бальцерович?
      Польский экономист и политик. Организатор и идейный вдохновитель польских экономических реформ – так называемой "шоковой терапии" или "Плана Бальцеровича", которую в Польше он проводил в начале 1990-х. Она ставила целью превращение страны с плановой экономикой в ​​страну с рыночной экономикой.

      После Революций Достоинства Бальцерович неоднократно приезжал в Украину с выступлениями, в которых объяснял свое видение основ реформирования украинской экономики. С 22 апреля 2016 года был представителем пятого президента Украины Петра Порошенко в Кабинете министров и сопредседатель группы поддержки реформ в Кабмине.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Польши Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
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