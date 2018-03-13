Это позиция, как министра и гражданина – я за бойкот, – Жданов о кубке мира в России

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал Федерацию биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира в России. Ведь США, Канада и Чехия уже присоединились к бойкоту.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша биатлонная общественность должна стать участником этой акции", – написал Жданов.

И добавил: "Это позиция, как министра и гражданина - я за бойкот... Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра".

Он также сообщил, что Минмолодежьспорт обращается ко всем международным федерациям с просьбой не назначать международных спортивные соревнования на территории "государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса".

Напомним, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что украинская сборная по биатлону собирается выступить на этапе Кубка мира, который пройдет в российской Тюмени в конце марта.