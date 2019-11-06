"К людям относимся, как к скоту": Зеленского шокировало состояние харьковских заводов – видео

Речь идет о харьковских заводах, принадлежащих государственному концерну "Укроборонпром". Главу государства поразила, в частности, статистика – за 10 лет местный авиационный завод построил всего один танк.

Основной причиной такой ситуации Зеленский считает низкий уровень заработных плат и условий труда для работников заводов. Об этом он рассказал во время брифинга в Харькове.

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Президент подчеркнул, что пообщался с людьми и теперь знает об их низких зарплатах и больших задолженностях, которые не выплачивают рабочим. Он добавил, что не понимает, как можно работать на государство за 3,5 тысячи гривен, и чувствовать себя при этом человеком.

Есть и другие условия, в которых люди работают. Мне сказали, что зимой люди работали в помещении где была температура ноль градусов. Как к скоту относимся к людям, а потом хотим, чтобы они уважали власть, Украину, никуда не уезжали, и у нас работали,

– отметил Зеленский.

К слову, свою харьковскую речь он начал со слов о том, что очень замерз. Мол, все харьковские здания, в которых он побывал, – очень холодные.

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Впрочем, больше всего Зеленского возмутила ситуация с Харьковским авиационным заводом и заводом имени Малышева.

Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, с 2009 года один танк построили. А статистика такова, что в советское время – 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?

– спросил глава государства.

Он также добавил, что хочет, чтобы премьер собрал правительство и выяснил, кто заказчик, и почему завод производит так мало танков, а также, что делать с задолженностями и другими проблемами.

Зеленский о харьковских заводах: видео (с 7 минуты​)