Кабинет министров презентовал проект бюджета 2020 в Раде: что дальше

Кабинет министров представил в Верховной Раде проект бюджета Украины на 2020 год. Его представила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Проект в украинском парламенте был зарегистрирован 15 сентября – именно эту дату называл президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук.

Коротко обо всем: Опубликован текст проекта бюджета на 2020 год: основные цифры

Против него проголосовали депутатов, а не голосовали -.

Законопроект должны рассмотреть в трех чтениях: между первым и вторым в него могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, документ должны подписать спикер и президент.

Основные цифры бюджета 2020

Проект бюджета, поданный в парламент новым правительством, пока что построен на предварительных прогнозах. Он предусматривает, что в 2020 году украинская экономика вырастет на 3,3%.

Однако долговые выплаты вновь превысят заимствования почти на 60 миллиардов и составят 438,1 миллиарда гривен.



В 2020 году вырастут как доходы, так и расходы госбюджета / Инфографика 24 канала

Однако между первым и вторым чтением в этом показателе могут произойти изменения, которые учтут обещания нового правительства. Тогда экономический рост может ускориться до 5% в следующем году и до 7% в последующие годы.

Знайте больше: Гончарук: Бюджет 2020 будет последним годовым

Согласно этому проекту, в следующем году минимальная зарплата в Украине вырастет на 550 гривен – до 4723 гривен. Это около 167,5 долларов, ведь средний курс доллара, заложенный в проект бюджета, составляет 28,2 гривны.



Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен / Инфографика 24 канала

На выплату коммунальных субсидий заложено 47,6 миллиарда гривен. В этом году на субсидии было заложено 55 миллиардов гривен.

На сферу национальной безопасности и оборону вместе правительство выделило 245,8 миллиарда гривен, что на 33,8 миллиарда больше, чем в 2019.



На ремонт дорог в 2020 году выделят рекордную сумму / Инфографика 24 канала

Расходы на образование и медицину в следующем году также будут большими, чем в этом году.

Знайте больше: В Кабмине для Госбюджета-2020 придумали своеобразное название

Так, на охрану здоровья предусмотрят 108 миллиардов гривен, что почти на 10 миллиардов больше, чем в этом году. На образование предусмотрено 136,4 миллиардов – на 7,7 миллиардов больше.