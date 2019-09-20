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      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Кабинет министров презентовал проект бюджета 2020 в Раде: что дальше

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      Нардепы проголосовали за проект бюджета в первом чтении
      Нардепы проголосовали за проект бюджета в первом чтении / 24 канал

      Кабинет министров представил в Верховной Раде проект бюджета Украины на 2020 год. Его представила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

      Проект в украинском парламенте был зарегистрирован 15 сентября – именно эту дату называл президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук.

      Коротко обо всем: Опубликован текст проекта бюджета на 2020 год: основные цифры

      Против него проголосовали депутатов, а не голосовали -.

      Законопроект должны рассмотреть в трех чтениях: между первым и вторым в него могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, документ должны подписать спикер и президент.

      Основные цифры бюджета 2020

      Проект бюджета, поданный в парламент новым правительством, пока что построен на предварительных прогнозах. Он предусматривает, что в 2020 году украинская экономика вырастет на 3,3%.

      Однако долговые выплаты вновь превысят заимствования почти на 60 миллиардов и составят 438,1 миллиарда гривен.

      бюджет 2020 доходи і видатки
      В 2020 году вырастут как доходы, так и расходы госбюджета / Инфографика 24 канала

      Однако между первым и вторым чтением в этом показателе могут произойти изменения, которые учтут обещания нового правительства. Тогда экономический рост может ускориться до 5% в следующем году и до 7% в последующие годы.

      Знайте больше: Гончарук: Бюджет 2020 будет последним годовым 

      Согласно этому проекту, в следующем году минимальная зарплата в Украине вырастет на 550 гривен – до 4723 гривен. Это около 167,5 долларов, ведь средний курс доллара, заложенный в проект бюджета, составляет 28,2 гривны.

      бюджет 2020 мінімальна зарплата
      Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен / Инфографика 24 канала

      На выплату коммунальных субсидий заложено 47,6 миллиарда гривен. В этом году на субсидии было заложено 55 миллиардов гривен.

      На сферу национальной безопасности и оборону вместе правительство выделило 245,8 миллиарда гривен, что на 33,8 миллиарда больше, чем в 2019.

      бюджет 2020 скільки виділять на оборону
      На ремонт дорог в 2020 году выделят рекордную сумму / Инфографика 24 канала

      Расходы на образование и медицину в следующем году также будут большими, чем в этом году.

      Знайте больше: В Кабмине для Госбюджета-2020 придумали своеобразное название

      Так, на охрану здоровья предусмотрят 108 миллиардов гривен, что почти на 10 миллиардов больше, чем в этом году. На образование предусмотрено 136,4 миллиардов – на 7,7 миллиардов больше.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Бюджет Бюджет 2020 Законодательство Кредит
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