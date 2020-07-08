Кабинет Министров Украины планирует расширить компенсации за задержку пенсий, зарплат и других выплат. В частности в список хотят добавить сумму индексации денежных доходов граждан и пожизненное содержание.

На заседании 8 июля правительство уже рассмотрело соответствующий законопроект о внесении изменений в закон компенсаций. Об этом в своем телеграмм-канале написал нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

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После внесения изменений список выплат, за задержку которых должны платить компенсацию, должен выглядеть так:

пенсия,

ежемесячное денежное пожизненное содержание,

социальные выплаты,

стипендии,

заработная плата,

сумма индексации денежных доходов граждан.

Сейчас в законе прописаны только пенсии, соцвыплаты, стипендии и зарплаты.

Закон о внесении изменений в закон компенсаций / Телеграмм Алексея Гончаренко





Закон о внесении изменений в закон компенсаций / Телеграмм Алексея Гончаренко