Кабмин хочет расширить компенсации за задержку пенсий и зарплат
Кабинет Министров Украины планирует расширить компенсации за задержку пенсий, зарплат и других выплат. В частности в список хотят добавить сумму индексации денежных доходов граждан и пожизненное содержание.
На заседании 8 июля правительство уже рассмотрело соответствующий законопроект о внесении изменений в закон компенсаций. Об этом в своем телеграмм-канале написал нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
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После внесения изменений список выплат, за задержку которых должны платить компенсацию, должен выглядеть так:
- пенсия,
- ежемесячное денежное пожизненное содержание,
- социальные выплаты,
- стипендии,
- заработная плата,
- сумма индексации денежных доходов граждан.
Сейчас в законе прописаны только пенсии, соцвыплаты, стипендии и зарплаты.
Закон о внесении изменений в закон компенсаций / Телеграмм Алексея Гончаренко
Закон о внесении изменений в закон компенсаций / Телеграмм Алексея Гончаренко