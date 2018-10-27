15:25
27 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 октября
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, 26 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Кабмин опубликовал "газовое постановление": цены будут расти

      393 Читати новину українською
      Кабинет Министров Украины
      Кабинет Министров Украины / 1news.com.ua

      Кабинет Министров Украины опубликовал на своем портале постановление, согласно которому цены на газ для населения будут расти в три этапа.

      В документе говорится, что в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 8550 гривен за 1 тысячу кубометров с НДС, расходами на транспортировку и надбавками облгазов.

      Читайте также: На сколько вырастут тарифы на тепло и горячую воду: заявление Кабмина

      С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения должна составлять примерно 9850 гривен за 1 тысячу кубометров.

      А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения может установится на уровне примерно 12 310 гривен за 1 тысячу кубометров, согласно документу.

      Смотрите видео:

      Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставил перед правительством требование о расширении программы предоставления субсидий после роста цены на газ для населения.

      Цену на газ в Украине поднимут: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Тарифы на газ Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Безкарне обкрадання: як Ахметов та Фірташ наживаються на українцях
      сегодня , 13:00 Безкарне обкрадання: як Ахметов та Фірташ наживаються на українцях
      Вікторія Войціцька
      Росії байдуже, що буде з її шпигунами
      сегодня , 12:00 Росії байдуже, що буде з її шпигунами
      Олексій Чибісов
      Новый европейский истребитель "возбудил" Россию
      сегодня , 08:40 Новый европейский истребитель "возбудил" Россию
      Злой Одессит
      На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      26 октября , 22:00 На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      Ольга Бродська
      Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      26 октября , 21:30 Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук