Кабмин опубликовал "газовое постановление": цены будут расти

Кабинет Министров Украины опубликовал на своем портале постановление, согласно которому цены на газ для населения будут расти в три этапа.

В документе говорится, что в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 8550 гривен за 1 тысячу кубометров с НДС, расходами на транспортировку и надбавками облгазов.

Читайте также: На сколько вырастут тарифы на тепло и горячую воду: заявление Кабмина

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения должна составлять примерно 9850 гривен за 1 тысячу кубометров.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения может установится на уровне примерно 12 310 гривен за 1 тысячу кубометров, согласно документу.

Смотрите видео:

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставил перед правительством требование о расширении программы предоставления субсидий после роста цены на газ для населения.

Цену на газ в Украине поднимут: смотрите видео