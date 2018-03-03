Как Барвинский, вопреки противодействию советской власти, восстановил свое музыкальное наследие

В феврале 1948 года во дворе Львовского музыкального училища в присутствии профессоров и музыкантов разложили костер и жгли рукописи, ноты, статьи на данный момент уже бывшего директора этого учреждения. Жгли за неделю до его 60-летнего юбилея. Уничтожали все, что он сделал за все это время. Этого судилища автор не увидел, потому что сидел в камере НКВД в Киеве.

Рядом была жена – единственная поддержка, когда обоим зачитали приговор – 10 лет лагерей в Мордовии.

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Василий Барвинский происходил из древнего рода: прадед – ректор Львовского университета, дядя – один из основателей газеты "Дело", а отец представлял интересы украинцев в Тихом парламенте. Парень с детства увлекся музыкой – не в последнюю очередь благодаря матери. Она руководила хором и, кстати, была первой, кто указал Соломии Крушельницкой на ее талант. Интересно, подозревала ли она, что когда-то и Соломия и ее сын будут выступать на одной сцене.

А тем временем Василий закончил Львовскую консерваторию и продолжил обучение в Праге. Именно здесь он и познакомится со своей будущей женой – Натальей – дочерью легендарного изобретателя "икс-лучей" – Ивана Пулюя. Еще в детстве девочка вошла в историю, когда отец сфотографировал ее руку со спрятанной шпилькой – это одно из первых рентгеновских фото в мире. Дочь стала пианисткой, что и соединило ее судьбу с Барвинским. Во Львов они возвращались уже супругами.

Василий Барвинский с женой Натальей

Впереди были десятилетия неустанного труда – Барвинский писал концерты для фортепиано, скрипки, виолончели и оркестра, исследовал народные песни, издавал фортепианные сборники колядок и щедривок, руководил хором. Ноты его произведений издавали в Европе, Японии и США.

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А со временем такая активность привела его на должность директора Львовской консерватории. Вот только он и не догадывался, что против него уже давно собирают доносы и придумывают обвинения в шпионаже и измене родине.

Арестовать Барвинского во Львове не решились, дождались, пока он вернется из командировки в Киев. И уже за решеткой заставили подписать согласие на уничтожение собственных рукописей. Пожилые супруги 10 лет порознь будут работать в лагерях. Наталью отправят в соседней женский лагерь.

Василий Барвинский – украинский композитор

В 1958 году, когда Барвинский вернулся 70-летним дедушкой, его и дальше воспринимали как врага народа – запретили не только преподавать, но даже ступать на порог Львовской консерватории. Он грустно констатировал - "Я композитор без нот".

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Несмотря на это Барвинский собрал все силы и начал восстанавливать свое творческое наследие: что-то записывал по памяти, часть произведений присылали из Америки и Аргентины. Этот поиск продолжался и после его смерти. Однако исполнять его произведения и даже упоминать имя композитора запрещали еще следующие 25 лет.