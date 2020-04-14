Как чувствуют себя животные в зоопарке без посетителей: милые фото и видео

Карантин стал причиной стресса и даже депрессии у людей. Впрочем животные имеют сложную нервную организацию, и тоже могут страдать от этих проблем. Жители зоопарка привыкли к постоянным посетителям, поэтому сейчас пытаются привыкнуть к новым ограничениям. Как чувствуют себя звери в зоопарке – читайте в материале 24 канала.

Животные в Киевском зоопарке постоянно были в центре внимания и чувствовали себя звездами, но сейчас скучают по вниманию зрителей.

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По словам заведующей отделом приматов Ольги Янчук, не только посетители наблюдают за животным, но и животные наблюдают за посетителями, они постоянно ищут людей глазами и подходят вплотную к стеклу.



Приматы грустят по посетителям зоопарка / Скриншот из видео

Виталий Ляскивский, руководитель отдела птиц, рассказал, что в период, когда нет посетителей, пернатые подходят к барьерам и ждут, что кто-то появится.

Жизнь зоопарка на карантине не останавливается, у животных все происходит, как и раньше, по расписанию.

Животные живут собственной жизнью, отличающееся от нашей. Она не останавливается, животные живут, размножаются,

– отметил ведущий зоотехник отдела "Акватеррариум" Кирилл Сулима.

Однако есть и угрозы, ведь приматы болеют теми же болезнями, что и люди. Поэтому, чтобы максимально обезопасить животных, работники придерживаются всех норм безопасности.

Справка. Недавно стало известно, что в нью-йоркском зоопарке Бронкса впервые коронавирусом заболела малайская тигрица.

Руководитель отдела приматов Киевского зоопарка Валентина Дикарева пояснила, что перед тем, как дать животным овощи и фрукты, рабочие всегда их моют, а перед тем, как кормить и убирать, обрабатывают перчатки антисептиком.

Чтобы животные чувствовали себя комфортно, в зоопарке для них создают условия, максимально приближенные к естественным.

Для воспроизведения условий, приближенных к естественным, мы независимо от времени года и наличия посетителей, проводим обогащения среды для животных,

– отметил руководитель отдела хищных животных Завош Аббасзаде.



Животным пытаются создать условия, максимально приближенные к естественным / Скриншот из видео

Для того, чтобы поднять настроение людям и развлечь животных, работники Киевского зоопарка почти ежедневно выкладывают новые видео на своей странице в Фейсбук.

Например, директор Одесского зоопарка Игорь Беляков решил развлечь жителей зверинца, чтобы они не унывали во время карантина. Мужчина устроил для них концерт.

Смотрите видео: директор Одесского зоопарка играет на синтезаторе для животных

В эфире утреннего шоу на 24 канале Игорь Беляков рассказал, что в зоопарке работники пытаются применять различные методы, чтобы улучшить досуг животных. В частности, немало животных живо отреагировали на его музыкальное выступление.

"Понятно, что они не воспринимают музыку, как мы с вами. Но на эти звуки они реагируют по-своему, положительно, им это очень интересно, они прислушиваются", – пояснил директор Одесского зоопарка.

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