Как дети нового губернатора Донетчины Александра Куця получили квартиру за 4 миллиона гривен

22 июня Петр Порошенко назначил нового главу Донецкой областной военно-гражданской администрации. Им стал генерал-майор Службы безопасности Украины Александр Куць. Поскольку декларации работников СБУ являются засекреченными, журналисты исследовали его состояние с помощью открытых источников.

Об этом говорится в расследовании обогащения нового губернатора Донетчины Александра Куця в программе "Наши Деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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В сентябре 2017 году отец, брат и Екатерина Куць, которая, вероятно, приходится генералу женой, основали в селе Лесники под Киевом обслуживающий кооператив "Садовое товарищество "Усадьба". Владельцами 90-метрового дома и 10 соток земли под ним, оказались дети Куця – Анастасия и Александр. Недвижимость была им подарена 6 декабря 2017 года.



Жилой комплекс бизнес-класса "Французский квартал"

Однако в тот день Анастасия и Александр Куць получили и значительно интереснее подарок – квартиру площадью 98 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса "Французский квартал", где цены на подобные трехкомнатные квартиры здесь стартуют от 44 тысяч гривен за квадратный метр, поэтому стоимость данного помещения составляет около 4,3 миллиона.

Ведомость о приобретении Олександрем Куцем дома

Согласно информации из открытого реестра МВД, новый губернатор владеет автомобилем Volkswagen Touareg 2007 года выпуска, Екатерина Куць также является владелицей микроавтобуса Volkswagen Multivan 2010 года. Примерная стоимость этих автомобилей в настоящее время составляет примерно 35-40 тысяч долларов.



Автомобиль Volkswagen Touareg 2007 года выпуска

До своего назначения в 2015-2017 годах Александр Куць возглавлял Главное управление СБУ в Донецкой области, а ранее в течение года работал начальником спецслужбы на Киевщине. В 2009-2014 годах Александр Иванович был заместителем начальника отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.