Как движутся облака на Юпитере: гипнотизирующее видео

NASA опубликовало эффектные снимки поверхности Юпитера, которые сделал зонд Юнона. Также ученые сделали видео, на котором видно, как движутся облака над поверхностью планеты.

Фото опубликованы в соцсетях NASA.

Правда, это видео имеет не только эффектный вид. Оно выполняет и важную функцию – астрономы теперь смогут понять траекторию и скорость движения облаков, что позволит подробнее изучить погодные явления на Юпитере.

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Также в NASA обнародовали снимок Юпитера в непривычном ракурсе, который показывает планету в "естественном" цветовом диапазоне. Сюда же попало и Большое красное пятно — гигантский ураган на поверхности Юпитера.

Поверхность Юпитера: видео