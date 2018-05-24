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Как движутся облака на Юпитере: гипнотизирующее видео

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Необычное фото Юпитера
Необычное фото Юпитера / cikavo.net

NASA опубликовало эффектные снимки поверхности Юпитера, которые сделал зонд Юнона. Также ученые сделали видео, на котором видно, как движутся облака над поверхностью планеты.

Фото опубликованы в соцсетях NASA.

Правда, это видео имеет не только эффектный вид. Оно выполняет и важную функцию – астрономы теперь смогут понять траекторию и скорость движения облаков, что позволит подробнее изучить погодные явления на Юпитере.

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A new day, a new, extraordinary perspective. Here's a unique view of Jupiter and its iconic red spot, courtesy of our Juno spacecraft’s 12th close flyby of the gas giant planet on April 1. This view from the south is unique to Juno and demonstrates how different our view is when we step off the Earth and experience the true nature of our three-dimensional universe. During these flybys, Juno is probing beneath the cloud cover of Jupiter and studying its auroras to learn more about the planet's origins, structure, atmosphere and magnetosphere. Image Credits: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán Doran #nasa #space #juno #jupiter #gasgiant #planet #clouds #swirling #pattern #solarsystem #science #spacecraft #pictureoftheday #astronomy #storm #greatredspot #red #redspot

Допис, поширений NASA (@nasa)

Также в NASA обнародовали снимок Юпитера в непривычном ракурсе, который показывает планету в "естественном" цветовом диапазоне. Сюда же попало и Большое красное пятно — гигантский ураган на поверхности Юпитера.

Поверхность Юпитера: видео

 

Теги: Техно Космос NASA Юпитер
Источник: 24 Канал
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