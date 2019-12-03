Как "Газпром" оказался в ловушке Китая

Своеобразным подарком Кремлю под торжественный запуск "Силы Сибири", стало решение Госкомитета по реформам и развитию Китая, который запускает реформу ценообразования на газовом рынке страны.

При этом вначале реформа затронет газопроводы, по которым поступает импортный газ, построенные после 2014 года. Этому критерию соответствует только "Сила Сибири" и никакой иной газопровод. Смысл реформы в том, что государство отказывается от регулирования цен на выходе из магистрального газопровода, цена будет регулироваться балансом спроса и предложения. Что для "Газпрома", мягко говоря, не очень хорошо – избыток газа на китайском рынке сегодня составляет порядка 9 млрд кубометров.

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Это означает, что на "Силу Сибири" будет оказываться давление, ухудшающее условия торговли газом. При этом "Газпром" не может перенаправить объемы газа по этой системе вообще никуда, кроме как в Китай, а значит, китайцы могут варьировать объемы поступающего к ним газа в очень широком диапазоне – "Газпром" здесь, как в подводной лодке – выпрыгнуть некуда.

Нужно понимать, что для Китая "Сила Сибири" – не коммерческий проект. Это чистая политика, особенно сейчас. Трамп давит на китайцев угрозами сокращения поставок газа в виде СПГ через санкции. Ну, и про американский военный флот, контролирующий Моллукский пролив, Китай никогда не забывает. Поэтому для Китая важно иметь аргумент на переговорах с Трампом (или кем угодно, кто будет на его месте), чтобы парировать угрозы газовой блокады – а у нас есть "Сила Сибири", по которой мы получим то, что нам необходимо. Пока блокады нет – нет смысла наводнять Китай лишними объемами газа, так как китайские газовые компании сейчас активно заняты работой по своим собственным сланцевым проектам, а потому создавать им менее благоприятные условия у китайского правительства нет никакого резона. Кстати, именно в Китае повторение сланцевой революции вполне возможно – у Китая мощная диверсифицированная экономика, которая может встроить убыточную сланцевую добычу в цепочки добавленной стоимости, как это сделали американцы, плюс Китай традиционно наплевательски относится к экологии, а сланец – это пока весьма грязное производство, даже при использовании самых передовых технологий.

В итоге крайним оказывается "Газпром". Вежливые китайцы сказали ему спасибо и предложили постоять в уголке в прихожей. Когда вы нам потребуетесь – мы вас позовем. Путинская братва особо не возражает – она уже украла на строительстве, процесс экспорта газа ее волнует не так чтобы очень.

К слову: Зеленский лично может обсудить с Путиным газовый контракт