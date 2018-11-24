Как Госбюро расследований, еще не навшее работать, стало инструментом политической борьбы

Государственное бюро расследований до сих пор не открыло ни одного дела. Хотя по документам уже год существует. А его директор Роман Труба анонсировал первые производства еще в сентябре.

Офис учреждения находится на улице Симона Петлюры возле железнодорожного вокзала.

Читайте также: Почему влиятельный орган Госбюро расследований возглавил малоизвестный прокурор Роман Труба

Журналистов внутрь не пустили, мол, в доме перебои со светом, технику в офисы еще не закупили. Да и вообще, заняты подготовкой к первым делам бюро.

"Как правоохранительный орган, Государственное бюро начнет работу с того момента, когда примут присягу и будут назначены на должность следователи", – сказала пресс-секретарь директора Государственного бюро расследований Зоряна Тивин.

Детективов три сотни, присягу они сложат во вторник. Объявления опубликовали в официальной газете Кабмина "Урядовый курьер". Часть из них в декабре еще должны пройти тренинги за счет Совета Европы. А вот своих оперативников в ГБР пока нет.

Мы будем привлекать оперативных работников из других правоохранительных органов к сотрудничеству из-за того, что не внесены изменения в проект законов, который давно лежит в парламенте и ожидает второе голосование,

– добавила Тивин.

А это серьезный риск для независимости ГБР. Проблем в новом бюро нет разве с финансированием, говорит Александр Леменов, секретарь внутренней комиссии. А среди руководителей ведомства идет борьба за влияние.

Сначала за стороной Трубы стоял "Народный фронт", на стороне его заместителей – "БПП". А потом все поменялось, как это в Украине часто бывает, и за Романом Трубой уже стоял Глеб Загорив и Луценко,

– заявил член конкурсной комиссии №1 ГБР, эксперт РПР Александр Леменов.

Когда они сошлись в рамках одного органа, то не могли решить, кто будет управлять.

Роман Труба работал прокурором Львовской области. Туда его назначил Виктор Пшонка. В Киев после Майдана его перевел земляк – исполняющий обязанности генпрокурора Олег Махницкий.



Роман Труба

Первый заместитель – Ольга Варченко. Два года работала в Департаменте по расследованию экономических дел ГПУ. Его связывают с нардепом от "БПП" Александром Грановским.



Ольга Варченко

Еще один заместитель Александр Буряк работал в прокуратуре сначала Сумской области, затем Дарницкого района Киева. Все трое должности получили в прошлом году 16 ноября.

В июле внешняя конкурсная комиссия выбрала 27 кандидатов на руководящие должности в бюро. Впоследствии оказалось, что имена были известны заранее. Треть из них фигурируют в коррупционных делах. А почти половину лоббирует глава МВД Арсен Аваков. Труба назначать их отказался, потому что не увидел данных теста на полиграфе.

Мне было отказано в предоставлении каких-либо материалов, и в первую очередь акта уничтожения этого исследования,

– заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Претензии есть и к самой комиссии. В ней оказался нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении.

До сих пор не исключили и Николая Паламарчука от "БПП", которого активисты назвали причастным к убийству Екатерины Гандзюк. Труба ведет двойную игру, ведь его самого назначали без изучения данных с детектора лжи.

Ознакомился ли Президент Украины с результами прохождения полиграфа Романа Трубы перед назначением? Нет, Роман Труба был назначен просто после представления внешней комиссии,

– добавил Леменов.

Председатель бюро объявил новый отбор в начале ноября и ушел в отпуск. Его заместитель решение отменила. Назначат ли этих кандидатов – неизвестно до сих пор.

Мужчина Варченко Александр, который работает в Нацполиции, попал в секс-скандал с угрозами студентке в соцсети Tinder. Ольга Варченко назвала это информационной атакой, выгодной Трубе.

Закон о ГБР приняли еще три года назад как одно из требований ЕС для безвиза. Бюро должно расследовать военные и должностные преступления правоохранителей и топ-чиновников. Все, кроме коррупционных – ими занимается НАБУ.

"Руководство ГБР хочет понять, с кем сотрудничать в политическом смысле", – предположил Леменов.

Поэтому до президентских выборов дел от ГБР ждать не стоит.