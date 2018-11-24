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      Как Госбюро расследований, еще не навшее работать, стало инструментом политической борьбы

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      Государственное бюро расследований до сих пор не открыло ни одного дела. Хотя по документам уже год существует. А его директор Роман Труба анонсировал первые производства еще в сентябре.

      Офис учреждения находится на улице Симона Петлюры возле железнодорожного вокзала.

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      Журналистов внутрь не пустили, мол, в доме перебои со светом, технику в офисы еще не закупили. Да и вообще, заняты подготовкой к первым делам бюро.

      "Как правоохранительный орган, Государственное бюро начнет работу с того момента, когда примут присягу и будут назначены на должность следователи", – сказала пресс-секретарь директора Государственного бюро расследований Зоряна Тивин.

      Детективов три сотни, присягу они сложат во вторник. Объявления опубликовали в официальной газете Кабмина "Урядовый курьер". Часть из них в декабре еще должны пройти тренинги за счет Совета Европы. А вот своих оперативников в ГБР пока нет.

      Мы будем привлекать оперативных работников из других правоохранительных органов к сотрудничеству из-за того, что не внесены изменения в проект законов, который давно лежит в парламенте и ожидает второе голосование,
      – добавила Тивин.

      А это серьезный риск для независимости ГБР. Проблем в новом бюро нет разве с финансированием, говорит Александр Леменов, секретарь внутренней комиссии. А среди руководителей ведомства идет борьба за влияние.

      Сначала за стороной Трубы стоял "Народный фронт", на стороне его заместителей – "БПП". А потом все поменялось, как это в Украине часто бывает, и за Романом Трубой уже стоял Глеб Загорив и Луценко,
      – заявил член конкурсной комиссии №1 ГБР, эксперт РПР Александр Леменов.

      Когда они сошлись в рамках одного органа, то не могли решить, кто будет управлять.

      Роман Труба работал прокурором Львовской области. Туда его назначил Виктор Пшонка. В Киев после Майдана его перевел земляк – исполняющий обязанности генпрокурора Олег Махницкий.


      Роман Труба
      Первый заместитель – Ольга Варченко. Два года работала в Департаменте по расследованию экономических дел ГПУ. Его связывают с нардепом от "БПП" Александром Грановским.


      Ольга Варченко

      Еще один заместитель Александр Буряк работал в прокуратуре сначала Сумской области, затем Дарницкого района Киева. Все трое должности получили в прошлом году 16 ноября.

      В июле внешняя конкурсная комиссия выбрала 27 кандидатов на руководящие должности в бюро. Впоследствии оказалось, что имена были известны заранее. Треть из них фигурируют в коррупционных делах. А почти половину лоббирует глава МВД Арсен Аваков. Труба назначать их отказался, потому что не увидел данных теста на полиграфе.

      Мне было отказано в предоставлении каких-либо материалов, и в первую очередь акта уничтожения этого исследования,
      – заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

      Претензии есть и к самой комиссии. В ней оказался нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении.

      До сих пор не исключили и Николая Паламарчука от "БПП", которого активисты назвали причастным к убийству Екатерины Гандзюк. Труба ведет двойную игру, ведь его самого назначали без изучения данных с детектора лжи.

      Ознакомился ли Президент Украины с результами прохождения полиграфа Романа Трубы перед назначением? Нет, Роман Труба был назначен просто после представления внешней комиссии,
      – добавил Леменов.

      Председатель бюро объявил новый отбор в начале ноября и ушел в отпуск. Его заместитель решение отменила. Назначат ли этих кандидатов – неизвестно до сих пор.

      Мужчина Варченко Александр, который работает в Нацполиции, попал в секс-скандал с угрозами студентке в соцсети Tinder. Ольга Варченко назвала это информационной атакой, выгодной Трубе.

      Закон о ГБР приняли еще три года назад как одно из требований ЕС для безвиза. Бюро должно расследовать военные и должностные преступления правоохранителей и топ-чиновников. Все, кроме коррупционных – ими занимается НАБУ.

      "Руководство ГБР хочет понять, с кем сотрудничать в политическом смысле", – предположил Леменов.

      Поэтому до президентских выборов дел от ГБР ждать не стоит.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Юрий Луценко Роман Труба Новости Киева Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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