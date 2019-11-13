Как изменятся субсидии в 2020 году: объяснение заместителя министра

Проверка получателей субсидий осуществляется постоянно. На 2020 год в Госбюджет заложено столько же денег на субсидии, как и в 2019-м.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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В апреле-мае 2019 года проведен анализ реальной потребности украинцев в субсидиях. При 4 миллионах получателей сумма составляет чуть более 47 миллиардов гривен. Столько же заложено на 2020 год. Поэтому кардинальных изменений не будет. Потому что есть тенденция увеличения доходов граждан. На субсидии хватит всем,

– отметил Музыченко.

В то же время, по его словам, в 2020 году планируется увеличить процент обязательного платежа. Сейчас семьи, у которых два прожиточных минимума, платят 15% коммунального платежа. Но система субсидий сконцентрирована на тех, у кого меньший доход. В прошлом отопительном сезоне оплата коммуналки преимущественно составила 9,8%.

Что такое субсидия?Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

С мая 2020 года будет изменен процент оплаты коммуналки для тех, кто имеет субсидию. Если платили 8%, то станет 10%. Домохозяйствам, которые имели более высокий доход, – 6-8 тысяч на человека, увеличат процент с 15% до 20%. Но критически платежи не увеличатся. Программа субсидий имеет целью обеспечить поддержку тех, кто реально в этом нуждается. Изменения сфокусированы на том, чтобы усилить адресность,

– отмечает чиновник.

Заместитель министра добавил: орган социальной защиты постоянно проверяет размер доходов, перечень услуг, тарифы. Хотя, рассказывает Музыченко, были ситуации, когда семья – муж и жена – пытались получить две субсидии на две разные квартиры. Сейчас это ликвидировано. Усилили проверку информации о доходах из Пенсионного фонда и фискальной службы.

Что предусматривает законопроект о верификации льгот?

Под проверку должны попасть пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки. Планировалось, что государство будет изучать материальное положение таких граждан, которые получают:

пенсию, льготу, субсидию, стипендию;

денежную выплату из государственного бюджета;

денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

Автор законопроекта, председатель финансового комитета парламента Даниил Гетманцев объяснял: если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии – это несправедливо. Также неправильно, если человек умер, а ему продолжают платить пенсию. Поэтому эти факты и планировалось проверять. Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект о верификации (проверке) пенсий, льгот, субсидий, стипендий и различных видов социальной помощи. Сейчас текст предложений Зеленского к закону отсутствует.



Правила по субсидиям / инфографика 24 канала