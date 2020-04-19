12:14
19 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как киевляне празднуют Пасху: ситуация в храмах

      - Читати новину українською
      Чи пішли кияни до храму на Великдень / Нацполіція, ілюстративне фото

      Впервые в истории украинцы празднуют Воскресение Христово онлайн. Большинство людей не пошли в храмы, ведь за месяц до праздника власть призвала украинцев оставаться дома.

      Журналісти 24 каналу зранку об'їхали 10 церков у Києві та розповіли, чи прийшли мешканці міста до храмів, що освятити великодні кошики.

      До теми Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції

      За словами кореспондентки, дійсно, більшість людей залишилися святкувати Великдень вдома і не прийшли святити паску, хоч це і є найпопулярнішою традицією серед вірян. Загалом – у Києві людей зранку мало, місто – майже порожнє.

      ► Основний храм греко-католицької церкви взагалі був зачинений. Там завчасно попередили прихожан, що вони не будуть цього року освячувати кошики, а транслюватимуть службу онлайн.

      ► Києво-Печерська лавра та Іоницький монастир закриті на карантин. За словами поліції, ніхто не штурмував ці церкви. Щоправда, в одному з храмів, який розташований не всередині території Лаври, а обабіч – священники приймали благодатний вогонь. Ввечері 18 квітня туди дійсно пускали по 1 людині. Зранку ж там було зачинено. 

      ► Журналісти були ще в кількох храмах російської Православної церкви в Україні. Там також було дуже мало людей, вони намагалися дотримуватися встановлених правил. Інколи священники освячували на вулиці кошики поодиноких прихожан. Але загалом людей майже не було.

      ► У Михайлівській церкві журналісти також не побачили людей. Помітили одного вірянина, який був дуже засмучений, що цього року люди не можуть піти до храму, однак поставився до ситуації з розумінням.

      Дивіться відео: чи прийшли кияни до храмів святити великодні кошики

      Що відомо про порушення карантину на Великдень в Україні

      • Поліція зафіксувала 19 порушень під час богослужінь.
      • Поліцейські склали три адміністративні протоколи у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях та розпочали одне кримінальне провадження.  

      Важливість карантину
      Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

      Автор: Екатерина Козачинская, Анна Калюжная
      Теги: Пасха Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Киева Религия Коронавирус COVID-19
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      18 апреля , 00:30 Сбитие беспилотника РФ: на Донбассе снова обнаружили доказательства присутствия страны-агрессора
      Михайло Макарук
      18 апреля , 00:18 Новости о коронавирусе 17 апреля: скандал со смертностью в Китае, Украина еще не достигла пика
      Соломія Ніколайчук