Как киевляне празднуют Пасху: ситуация в храмах
Впервые в истории украинцы празднуют Воскресение Христово онлайн. Большинство людей не пошли в храмы, ведь за месяц до праздника власть призвала украинцев оставаться дома.
Журналісти 24 каналу зранку об'їхали 10 церков у Києві та розповіли, чи прийшли мешканці міста до храмів, що освятити великодні кошики.
До теми Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції
За словами кореспондентки, дійсно, більшість людей залишилися святкувати Великдень вдома і не прийшли святити паску, хоч це і є найпопулярнішою традицією серед вірян. Загалом – у Києві людей зранку мало, місто – майже порожнє.
► Основний храм греко-католицької церкви взагалі був зачинений. Там завчасно попередили прихожан, що вони не будуть цього року освячувати кошики, а транслюватимуть службу онлайн.
► Києво-Печерська лавра та Іоницький монастир закриті на карантин. За словами поліції, ніхто не штурмував ці церкви. Щоправда, в одному з храмів, який розташований не всередині території Лаври, а обабіч – священники приймали благодатний вогонь. Ввечері 18 квітня туди дійсно пускали по 1 людині. Зранку ж там було зачинено.
► Журналісти були ще в кількох храмах російської Православної церкви в Україні. Там також було дуже мало людей, вони намагалися дотримуватися встановлених правил. Інколи священники освячували на вулиці кошики поодиноких прихожан. Але загалом людей майже не було.
► У Михайлівській церкві журналісти також не побачили людей. Помітили одного вірянина, який був дуже засмучений, що цього року люди не можуть піти до храму, однак поставився до ситуації з розумінням.
Дивіться відео: чи прийшли кияни до храмів святити великодні кошики
Що відомо про порушення карантину на Великдень в Україні
- Поліція зафіксувала 19 порушень під час богослужінь.
- Поліцейські склали три адміністративні протоколи у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях та розпочали одне кримінальне провадження.
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу
Читайте также
-
Сколько нарушений карантина было на Пасху: ответ полициисегодня , 11:15
-
Среди больных коронавирусом есть боевики, – Резниковсегодня , 11:32
-
Миру грозит дефицит кофе из-за эпидемии в Латинской Америке, – Bloombergсегодня , 05:59
-
Можно ли покупать авто после пожарасегодня , 09:11
-
Когда в Минске обсудят новый список обмена пленными: ответ Резниковасегодня , 11:01
-
Хочешь получить работу мечты: конкурс среди выпускников всех медицинских университетов Украинысегодня , 09:20