Как киевляне празднуют Пасху: ситуация в храмах

Впервые в истории украинцы празднуют Воскресение Христово онлайн. Большинство людей не пошли в храмы, ведь за месяц до праздника власть призвала украинцев оставаться дома.

Журналісти 24 каналу зранку об'їхали 10 церков у Києві та розповіли, чи прийшли мешканці міста до храмів, що освятити великодні кошики.

До теми Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції

За словами кореспондентки, дійсно, більшість людей залишилися святкувати Великдень вдома і не прийшли святити паску, хоч це і є найпопулярнішою традицією серед вірян. Загалом – у Києві людей зранку мало, місто – майже порожнє.

► Основний храм греко-католицької церкви взагалі був зачинений. Там завчасно попередили прихожан, що вони не будуть цього року освячувати кошики, а транслюватимуть службу онлайн.

► Києво-Печерська лавра та Іоницький монастир закриті на карантин. За словами поліції, ніхто не штурмував ці церкви. Щоправда, в одному з храмів, який розташований не всередині території Лаври, а обабіч – священники приймали благодатний вогонь. Ввечері 18 квітня туди дійсно пускали по 1 людині. Зранку ж там було зачинено.

► Журналісти були ще в кількох храмах російської Православної церкви в Україні. Там також було дуже мало людей, вони намагалися дотримуватися встановлених правил. Інколи священники освячували на вулиці кошики поодиноких прихожан. Але загалом людей майже не було.

► У Михайлівській церкві журналісти також не побачили людей. Помітили одного вірянина, який був дуже засмучений, що цього року люди не можуть піти до храму, однак поставився до ситуації з розумінням.

Дивіться відео: чи прийшли кияни до храмів святити великодні кошики

Що відомо про порушення карантину на Великдень в Україні

Поліція зафіксувала 19 порушень під час богослужінь.

Поліцейські склали три адміністративні протоколи у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях та розпочали одне кримінальне провадження.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу