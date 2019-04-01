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      Как киевляне реагируют на результаты выборов: опрос

      388 Читати новину українською

      31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. По состоянию на 14:00 в ЦИК уже подсчитали 80,33% избирательных протоколов: лидирует Владимир Зеленский, который получил поддержку 30,41% украинцев, действующий президент Петр Порошенко одержал 16,03% голосов. Журналисты 24 канала выяснили, как реагируют на такие результаты жители столицы.

      Мнения киевлян разделились: часть соглашается с данными ЦИК и подчеркивает, что такой результат был ожидаемый, другая же не хочет верить в лидерство Владимира Зеленского.

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      "Прикольно. День смеха же... Классный рейтинг, показывает реальную ситуацию в стране".

      "Все происходит именно так, как нужно".

      "Прогнозируемый результат. Именно такой, какого и я ожидал".

      "Положительно реагируем на такие изменения".

      "По моему мнению, рейтинги показывают реальное состояние нашего общества. Прежде всего, это – мощн пощечина не только команде действующего президента, но и всем политическим элитам".

      "Ужасно, просто ужасно. Ожидала лучшего".

      "Стоит дождаться вечера. Не верю, что украинцы могли сделать такой выбор".

      Каковы предварительные результаты выборов? После подсчета ЦИК 84% голосов Владимир Зеленский набирает 30,35% голосов избирателей, Петр Порошенко – 16,03%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,27% избирателей, за Юрия Бойко – 11,53%, за Анатолия Гриценко – 7,03%. Явка составила 62,72% избирателей. Согласно результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов. В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

      Остаточні результати езкит-полу
      Окончательные результаты езкит-пола

       

       

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      Как прошли президентские выборы-2019: главное
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости Киева Результаты выборов президента 2019
      Источник: 24 канал
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