Как киевляне реагируют на результаты выборов: опрос

31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. По состоянию на 14:00 в ЦИК уже подсчитали 80,33% избирательных протоколов: лидирует Владимир Зеленский, который получил поддержку 30,41% украинцев, действующий президент Петр Порошенко одержал 16,03% голосов. Журналисты 24 канала выяснили, как реагируют на такие результаты жители столицы.

Мнения киевлян разделились: часть соглашается с данными ЦИК и подчеркивает, что такой результат был ожидаемый, другая же не хочет верить в лидерство Владимира Зеленского.

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"Прикольно. День смеха же... Классный рейтинг, показывает реальную ситуацию в стране".

"Все происходит именно так, как нужно".

"Прогнозируемый результат. Именно такой, какого и я ожидал".

"Положительно реагируем на такие изменения".

"По моему мнению, рейтинги показывают реальное состояние нашего общества. Прежде всего, это – мощн пощечина не только команде действующего президента, но и всем политическим элитам".

"Ужасно, просто ужасно. Ожидала лучшего".

"Стоит дождаться вечера. Не верю, что украинцы могли сделать такой выбор".

Каковы предварительные результаты выборов? После подсчета ЦИК 84% голосов Владимир Зеленский набирает 30,35% голосов избирателей, Петр Порошенко – 16,03%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,27% избирателей, за Юрия Бойко – 11,53%, за Анатолия Гриценко – 7,03%. Явка составила 62,72% избирателей. Согласно результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов. В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).



Окончательные результаты езкит-пола