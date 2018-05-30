Как кодекс этики самураев помог генералу Паку создать в нищей Корее "экономическое чудо"

Творец легендарного "азиатского чуда", которое за одно поколение позволило Южной Корее пройти огромный путь от "страны рисовой каши" до страны-участника клуба "золотого миллиарда". Два лица легендарного лидера Южной Кореи Пак Чон Хи и бусидо генерала Пака – смотрите в программе "Диктаторы".

Один из крупнейших и красивейших мегаполисов Азии. Южнокорейский Сеул. Здесь живет и работает более 10 миллионов человек. Сеул занимает седьмое место среди городов мира по количеству штаб-квартир крупнейших транснациональных корпораций. Все это признаки экономического чуда Южной Кореи. Страна за одно поколение вырвалась из нищеты и вошла в клуб "золотого миллиарда". Отсюда вполне заслуженное звание Азиатского Тигра.

Отцом больших изменений в Корее в 1960 году стал руководитель военного переворота Пак Чон Хи, или просто генерал Пак. Тремя китами, которые должны были вытянуть Корею из пропасти, стали развитие тяжелой промышленности, ориентированная на экспорт экономика и ее государственное регулирование. Менее чем за 10 лет дела улучшились настолько, что Юг догнал и перегнал большевистский Север по уровню промышленного развития.

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Ситуация взорвалась весной 1960 года. Из-за подтасованных тогдашним главой государства Ли Сын Маном выборы страной покатились акции протеста. Чтобы переждать бурю, Ли Сын Ман бежал на Гавайи, и власть повисла в воздухе. Парламент только умножал политический хаос. Тогда вмешались военные. Утром 16 мая 1961 года в Сеул вошли танки. 50-миллионная страна была настолько уставшая лисинмановскими порядками, что 3,5 тысячи мятежников практически не встретили сопротивления предшественников. Власть в свои руки взял лидер переворота Пак Чон Хи.



Пак Чон Хи

Он объявил, что приоритетом национальной безопасности будет борьба с коммунистами и восстановление могущества Кореи. Первые шаги нового правителя были молниеносные и жесткие. Три десятка высших должностных лиц оказались на скамье подсудимых за незаконное обогащение. За три месяца были арестованы, уволены или принудительно отправлены на пенсию 17 тысяч гражданских чиновников и 2 тысячи военных. Черные рынки прикрыли, а конфискованный нелегальный товар сжигали.

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Пак Чон Хи имел за плечами японскую военную академию. Офицеров в ней воспитывали в духе бусидо – кодекс этики самураев. Кроме мужества и верности сюзерену до смерти, они презирали стяжательство и имели сдержанный подход к деньгам. Самурайские принципы Пака проявились в его реформах. Лично равнодушный к роскоши, он смог эффективно направлять финансовые ресурсы страны. Военные не только получили контроль над банками, но и были ответственными за то, куда пойдут деньги международной помощи, компенсации за оккупацию от Японии, кредиты МВФ и займы США.

Из "страны просяной каши и соломенных крыш", которая была абсолютно зависимой экономически от Соединенных Штатов, Корея превратилась в развитую страну с комплексной экономикой, способной самостоятельно защитить себя даже в случае войны,

– прокомментировал профессор Гарвардского Университета Эзра Фогель.

В армии Пак Чон Хи занимался логистикой. Этим объясняется эффективность его собственной стратегии развития страны. Хотя много он взял по примеру Японии.

Как Пак Чон Хи пережил несколько покушений – смотрите в программе.