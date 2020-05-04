Как купить продуктовый набор для одиноких пенсионеров онлайн: пошаговая схема
В Украине вследствие карантина запустили социальный проект "Замовте продукти для Ба та Ді". Схема проста: вы оплачиваете продуктовый набор на сайте, а через несколько дней социальные службы доставляют его пенсионеру.
Такой проект – совместная инициатива фонда "Жизнелюб", "Розетки" и "Новой почты", в комментарии 24 каналау в программе "Утреннее шоу" рассказала соучредитель агентства Gres Todorchuk Ярослава Гресь.
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Пенсионеры получили уже 47 000 наборов продуктов, но это все равно очень мало, ведь не покрывает даже потребностей Киева. Вследствие пандемии людям зрелого возраста советуют быть дома и не подвергать себя опасности. Из-за этого многие пенсионеры не имеют возможности самостоятельно приобрести себе продукты, к тому же добавляется затруднение с деньгами.
Как присоединиться к проекту и помочь людям пожилого возраста:
- Стоит зайти на сайт "Розетка" и написать в поиске "Жизнелюб".
- Нужно выбрать "подвешенный" продуктовый набор и оплатить 225 гривен.
- Можно выбрать город, куда вы хотите, чтобы набор продуктов был направлен, или же это вместо вас сделает фонд "Жизнелюб".
- "Новая почта" распределяет оплаченные наборы на различные доставки.
- Социальная служба каждого из городов принесет ваш заказ прямо в руки пенсионеру.
Как выбрать продуктовый набор для пенсионера / Скриншот
По словам Ярославы Гресь, сначала проект запустили в Днепре, Киеве и Львове. После того, как он неделю проработал в тестовом формате, стали приобщаться и другие города. Соучредитель агентства Gres Todorchuk отметила, что особенно сложно с маленькими городами, где одиноких пенсионеров не тысячи, а десятки тысяч.
Гресь подчеркнула, чтобы проект был максимально прозрачным, они работают только с официальной поддержкой города: городской администрацией и соцслужбой города, где на учете состоят люди пожилого возраста. Чтобы попасть в программу, нужно обратиться в социальную службу города.
Также соучредитель агентства призвала региональные бизнесы подумать о своих родных областях и приобщиться к помощи.
Видео: соучредитель агентства Gres Todorchuk Ярослава Гресь рассказала, как помочь одиноким пенсионерам