Как купить продуктовый набор для одиноких пенсионеров онлайн: пошаговая схема

В Украине вследствие карантина запустили социальный проект "Замовте продукти для Ба та Ді". Схема проста: вы оплачиваете продуктовый набор на сайте, а через несколько дней социальные службы доставляют его пенсионеру.

Такой проект – совместная инициатива фонда "Жизнелюб", "Розетки" и "Новой почты", в комментарии 24 каналау в программе "Утреннее шоу" рассказала соучредитель агентства Gres Todorchuk Ярослава Гресь.

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Пенсионеры получили уже 47 000 наборов продуктов, но это все равно очень мало, ведь не покрывает даже потребностей Киева. Вследствие пандемии людям зрелого возраста советуют быть дома и не подвергать себя опасности. Из-за этого многие пенсионеры не имеют возможности самостоятельно приобрести себе продукты, к тому же добавляется затруднение с деньгами.

Как присоединиться к проекту и помочь людям пожилого возраста:

Стоит зайти на сайт "Розетка" и написать в поиске "Жизнелюб". Нужно выбрать "подвешенный" продуктовый набор и оплатить 225 гривен. Можно выбрать город, куда вы хотите, чтобы набор продуктов был направлен, или же это вместо вас сделает фонд "Жизнелюб". "Новая почта" распределяет оплаченные наборы на различные доставки. Социальная служба каждого из городов принесет ваш заказ прямо в руки пенсионеру.



Как выбрать продуктовый набор для пенсионера / Скриншот

По словам Ярославы Гресь, сначала проект запустили в Днепре, Киеве и Львове. После того, как он неделю проработал в тестовом формате, стали приобщаться и другие города. Соучредитель агентства Gres Todorchuk отметила, что особенно сложно с маленькими городами, где одиноких пенсионеров не тысячи, а десятки тысяч.

Гресь подчеркнула, чтобы проект был максимально прозрачным, они работают только с официальной поддержкой города: городской администрацией и соцслужбой города, где на учете состоят люди пожилого возраста. Чтобы попасть в программу, нужно обратиться в социальную службу города.

Также соучредитель агентства призвала региональные бизнесы подумать о своих родных областях и приобщиться к помощи.

Видео: соучредитель агентства Gres Todorchuk Ярослава Гресь рассказала, как помочь одиноким пенсионерам