Как месторождения Галичины помогли Европе и СССР: неожиданные факты

Дашава – это город на Львовщине, который сейчас редко вспоминают в выпусках новостей, но именно с него началась активная газификация Советского Союза и части Европы.

Начало активной газификации Советского Союза

О немалых залежах газа в Западной Украине знали еще тогда, когда Дашава была частью Австро-Венгерской империи. Когда же перешла в состав Польши – здесь открыли первую скважину, а вот все наполнение досталось уже третьей стране – Советскому Союзу.

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В 1939 году, когда Западную Украину присоединили к СССР, Кремлевская верхушка обнаружила, что из всех республик именно на Украину приходится 60% всех разведанных запасов газа. Не дожидаясь завершения войны, уже в 1944 году начинается строительство крупнейшего на то время газопровода Дашава-Киев протяженностью 530 километров.



Прокладка первого магистрального газопровода "Дашава – Киев", 1948 год

Прокладывать трубы поручали специалистам, а вот копать траншеи или выкорчевывать пни – селянам. Каждый колхоз получал норму, которую, конечно, настойчиво рекомендовалось перевыполнить.



Рытье траншей для газопровода Дашава – Киев

Дашавский газ в Киеве

1 октября 1948 года дашавский газ прибыл в украинскую столицу. В это время киевляне пользовались керосинками, или керогазами.



Керосинки

С тех пор в квартирах и коммуналках начали устанавливать комфортные газовые плиты. А с ними распространяют плакаты, призывающие проветривать помещение, закрывать краны и не сушить вещи над огнем.

За год город получал два миллиарда кубометров голубого топлива. Многовато для украинской столицы, но вскоре становится понятно для чего такие мощности. Газопровод продолжают в Москву. С 1951 года советская столица готовит есть и обогревает свои квартиры галицким топливом. Длина газопровода достигала 1300 километров.



Первые газовые плиты в Украине

Обеспечив теплом Белокаменную, Кремль начинает думать о соседних республиках. После Минска труба поползла в страны Прибалтики, примерно полтора десятилетия их обеспечивали украинским сырьем.

Украина – один из крупнейших экспортеров голубого топлива в Европе

Далее газопровод ответвляется на юг в Молдову, Румынию и Болгарию. А тогда в харьковской области открывают еще одно месторождение – Шебелинское. Можно было бы немного разгрузить Дашаву, но Кремль решает, что теперь Союз может смело выходить на экспорт. Дашавский газ направляют в соседние соцстраны – Чехословакию и Венгрию и даже Австрию.

Ресурсы двух месторождений настолько жадно исчерпывают, что в конце 60-х Украина становится одним из крупнейших экспортеров голубого топлива в Европе, а в 1975-м бьет собственный рекорд добычи – почти 70 миллиардов кубометров. Пик, после которого наступило постепенное падение – центр газодобычи перешел в Сибирь.



Схема газопровода

Украинские буровики возводят скважины в Сибири

После потери природных ресурсов наибольшей ценностью Западной Украине стали человеческие. Из аэропорта Ивано-Франковска в Западную Сибирь регулярно отправляли группы буровиков. На Уренгое украинцам приходилось работать в нечеловеческих условиях. Летом температура достигала +40, зимой доходило до 50. Доходили до слоев вечной мерзлоты.

Когда на одну скважину выделяли три месяца, прикарпатцам удавалось справиться за 20 дней. Всего специалисты из "Укрбургаза" пробурили в России два миллиона метров пород и сдали в эксплуатацию почти 600 скважин.

Важно! По самым скромным подсчетам, только из Западной Украины в Белокаменную и соседние республики скачали 500 миллиардов кубометров газа.