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      Как назначают субсидию супругам, зарегистрированным по разным адресам

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      Субсидии 2020 / datarealty.ru

      Минсоцполитики дало разъяснения о назначении субсидии жилью, в котором супруги зарегистрированы по разным адресам. Так, субсидия назначается, исходя из количества зарегистрированных в квартире лиц и рассчитывается на всех членов жилья.

      В то же время в состав жилья входят те, кто зарегистрирован в помещении, на которых рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования коммунальными услугами, и доходы которых учитываются при назначении субсидии.

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      При назначении субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава жилья в случае, когда адрес их зарегистрированного (фактического) места проживания отличается от адреса проживания. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования комуслуги по адресу жилья на таких лиц не рассчитываются.

      Вывод – в таком случае субсидия назначается. И при назначении субсидии учитываются доходы супругов независимо от их регистрации. Кроме лиц, проживающих в селе или поселке, которым исполнилось 60 лет.

      Заметим, что с 1 января льготные категории украинцев могут в любое время перейти на наличную форму субсидий на коммунальные услуги.

      субсидії правила 2020 рік
      Действующие правила назначения субсидий в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги Отношения Министерство социальной политики Коммунальные услуги Субсидии
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