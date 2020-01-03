Как назначают субсидию супругам, зарегистрированным по разным адресам

Минсоцполитики дало разъяснения о назначении субсидии жилью, в котором супруги зарегистрированы по разным адресам. Так, субсидия назначается, исходя из количества зарегистрированных в квартире лиц и рассчитывается на всех членов жилья.

В то же время в состав жилья входят те, кто зарегистрирован в помещении, на которых рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования коммунальными услугами, и доходы которых учитываются при назначении субсидии.

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При назначении субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава жилья в случае, когда адрес их зарегистрированного (фактического) места проживания отличается от адреса проживания. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования комуслуги по адресу жилья на таких лиц не рассчитываются.

Вывод – в таком случае субсидия назначается. И при назначении субсидии учитываются доходы супругов независимо от их регистрации. Кроме лиц, проживающих в селе или поселке, которым исполнилось 60 лет.

Заметим, что с 1 января льготные категории украинцев могут в любое время перейти на наличную форму субсидий на коммунальные услуги.



Действующие правила назначения субсидий в Украине / Инфографика 24 канала