Как одесские клоуны лечат тяжелобольных детей смехотерапией

7 больничных клоунов – профессиональные актеры детского театра. Каждую неделю они приходят в онкогематологическое отделение детской областной больницы, чтобы лечить малышей смехотерапией.

Клоуны старательно гримуются, выбирают сценический наряд и готовят реквизиты. Все как обычно, только за гримерку — больничное помещение. И ожидают их выступления особые зрители.

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Прежде чем начали работать с больными детьми, прошли специальный тренинг.

Нельзя детей касаться, потому что тактильные прикосновения могут передавать инфекцию. Нельзя садиться на кровать, нельзя в одной одежде ходить на улице и в помещении,

— отметил актер одесского Театра юного зрителя Сергей Демченко.

Врач Светлана Дикал, которая и пригласила клоунов в больницу, о такой терапии для детей узнала еще в начале 2000-х во время стажировки в Лондоне. За рубежом актеры за такую ​​работу получают деньги, их же украинские коллеги работают бесплатно. Их вознаграждение — улыбки малышей.

"Больничные клоуны — это часть лечебного процесса, который положительно влияет на результат лечения. Потому что медиков дети негативно воспринимают. Клоуны же вносят радость и свет в их пребывание здесь", — отметила Дикал.

Казалось бы всего лишь 5 минут спектакля, а для маленьких пациентов — это хорошее настроение, а значит больше шансов на борьбу с болезнью.

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