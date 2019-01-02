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      Как правильно ухаживать за ребенком: от сна и еды до изучения языков

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      Как вырастить здорового и успешного человека
      Как вырастить здорового и успешного человека / 24 канал

      Новорожденный человек – это уже человек. У него есть свои потребности и нужды. И родителям важно знать о них и заботиться о малыше правильно, чтобы вырастить здорового, счастливого и развитого человека.

      Нужен ли и как долго совместный сон ребенка с мамой, как правильно ввести первый прикорм, как начать физическое и интеллектуальное развитие малыша? Об этом и даже больше в интервью 24 каналу рассказала психолог, специалист по подготовке к родам Тамара Андреева. 

      В первой части интервью с Тамарой Андреевой читайте: Откровенно о страхах родителей, грудном кормлении и послеродовой депрессии

      Насколько необходим совместный с ребенком сон и как долго?

      Совместный сон, по моему мнению, это очень важно. Это опять-таки – про ту безопасность, которую мы даем ребенку. Минимум до полутора лет.

      Это удобно для мамы – она отдыхает, не надо вскакивать ночью. Для ребенка это спокойней. С полутора до трех лет ребенок спит в одной комнате с вами, но в отдельной кроватке. И с трех лет, когда появляется "я сам" – переходим в отдельную комнату. Но это все условно, у каждого ребенка это по-разному.

      Это тоже такая эволюция психики – в каждом возрасте есть своя потребность.

      Когда мама получает удовольствие от совместного сна и перестает ребенка перекладывать отдельно, это уже личная терапия. Потому что ни один ребенок не хочет сделать маме плохо, он всегда идет за мамой. И когда говорят – моему сыну три года, он с нами спит, и я не могу его отучить, у меня сразу вопрос – кого будем отучать? И, как правило, мама начинает сознаваться, что да, это ей приятно, это она хочет. Потому что дети – это огромный оазис любви, нежности и заботы. Возможно, у этой мамы есть нехватка этих чувств.

      Потому совместный сон – это абсолютно не страшно, если вы понимаете, зачем и для кого вы это делаете. Важно понимать, что это временно. У меня двое детей выросли со мной, вместе спали. И сейчас все спят отдельно.

      Тамара Андреева
      Тамара Андреева со своими детьми. Фото из ее личного архива 

      Отдельная кроватка, когда ребенок на грудном вскармливании – это очень сложно. Дети чувствуют пропадание маминого запаха. Если боитесь спать в одной кровати – есть такие приставные кроватки. Но из моего опыта, я подготовила около 7 тысяч выпускников, все дети выжили после совместного сна. На самом деле страхи "вдруг я его раздавлю" – не могут быть реальными, потому что женщина очень чувствует своего ребенка.

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      Следующий этап потребностей – слинг или колясочка?

      Это инструменты. Потому – как удобней родителям. Есть шикарные коляски, которые удовлетворяют потребности ребенка – с анатомической посадкой, с мягкой амортизацией, которые справляются со всеми задачами семьи. Слинг – тоже шикарное средство, которое подойдет более активной маме, или, когда нет условий для коляски. Для меня это не взаимоисключающие вещи, а дополняющие.

      Чем больше у мамы инструментов, тем больше возможностей передвигаться, по-разному проводить время, и получать удовольствие от общения с малышом на улице.

      Дома тоже активно работают и слинг, и кресла, и коляски. Я за любые инструменты, которые маме помогают и делают ее счастливой. Потому что для детей важно, чтобы мамы были отдохнувшие и счастливые. И есть разные дети, которым может подходить только слинг или только коляска. И вы это поймете, уже когда ребенок появится.

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      Малыш и его первая еда

      Первый прикорм для ребенка – это польза для ребенка или "так надо"?

      Конечно, полезно. Молоко выполняет свою функцию. Но кишечник эволюционирует. Дальше питание нужно разнообразить клетчаткой и другими полезностями. Готовить ребенка ко взрослому столу. Прикорм мы вводим от 6 месяцев и старше, когда у ребенка есть три критерия: он самостоятельно сидит, у него пропадает выталкивательный рефлекс, и когда появляется пищевой интерес.

      Пищевой интерес – когда тянется к еде?

      Да. Причем, когда тянется к ложке, вы даете пустую, и он ею играется, – это не пищевой интерес. Это просто заинтересовала ложка как игрушка. А когда он берет пустую ложку, психует, кидает, ждет, чтобы в ней что-то было, пытается изо рта у вас что-то достать, чтобы узнать, что вы жуете – это уже пищевой интерес.

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      Физическое развитие малыша

      Гимнастика, плавание для маленького ребенка – с какого возраста начинать? Всем ли это надо?

      Всем. Первая ступенька интеллекта – физическая. Здоровое тело – здоровый дух. От рождения до двух-трех лет у нас доминирует тело, мы его развиваем. Первые шесть недель после рождения для ребенка очень важно поглаживание, ношение на ручках, плавание, – мягкие техники.

      Начиная с 6-недельного возраста подключаем массажики, гимнастики, фитбол. Это раннее развитие. Когда детки пеленаются – они тоже растут. Но темпы развития идут медленнее, чем у деток, с которыми родители занимаются.

      Плюс – как выглядит тело. Есть детки полненькие, но сбитые. А есть – как кисель, целлюлитные. Это зависит от того, как мы их растим.

      Тамара Андреева
      Тамара Андреева со своими воспитанниками. Фото из ее личного архива

      Противопоказания могут быть, связанные с неврологией, либо были травмы после родов. Но есть такие специалисты как реабилитологи, профессиональные массажисты, которые могут обучить маму тем техникам, которые необходимы их ребенку.

      А если ребенок доношенный, здоровый – любая телесная импровизация для ребенка в удовольствие. И чем больше контактов с ребенком – тем больше это его развитие.

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      Будем растить гения?

      А интеллектуальное развитие, когда начинать? Например, изучение иностранного языка с 2-3 лет – это нормально?

      Есть семьи-билингвы, когда с рождение два или три языка учат – это самый мягкий подход. Но нету правильного и не правильного. Хотя акцент мы ставим на телесном развитии з рождения до двух лет.

      С двух-трех до шести лет – формируется эмоциональный интеллект. С шести до бесконечности – это ментальный интеллект.

      Если у вас не билингвистическая семья, нет возможности погружения в языковую среду и общения с носителем языка, то осознанное изучение языков – с шестилетнего возраста. Тогда ребенок понимает, для чего и почему это делает.

      Когда мама в берет 2-3 летнего ребенка и ведет на языковые курсы – это не очень работает, это неосознанно. Ребенок может выучить, конечно, cat или dog, но это не принесет того результата, который ожидают родители. Потому – либо погружаем в среду: берем отпуск, уезжаем в другую страну на полгода и там учим язык, либо ждем 6-летнего возраста и начинаем изучение без травмы для ребенка.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Публикации Здоровье Дети Статьи Психология Интервью
      Источник: 24 канал
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