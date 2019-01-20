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      Как правильно закаляться: советы от Супрун

      53 Читати новину українською
      Как правильно закаляться
      Как правильно закаляться / Кадр из видео

      Одно из важнейших правил закаливания – это регулярность. Поэтому, если вы ныряли в прорубь на Крещение, это нужно повторять регулярно.

      Как сообщила в Facebook в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, системное закаливание имеет большой перечень преимуществ: лучше работает сердце, налаживается сон, подавляются воспалительные реакции и даже увеличивается продолжительность жизни.

      Читайте также: Все о купании в проруби на Крещение: кому нельзя, как подготовиться и как правильно нырять

      Результаты некоторых исследований свидетельствуют, что любители закаляться вдвое реже болеют по сравнению с людьми, которые этого не делают.

      Когда мы ныряем в холодную воду – происходит мощный выброс адреналина. Далее взрывается фейерверк нейромедиаторов – веществ, которые заставляют чувствовать подъем и энергию. Именно поэтому после ныряния в прорубь или даже холодного душа мы чувствуем себя супергероями,
      – объяснила Супрун.

      При этом она подчеркнула, что чтобы чувствовать все преимущества закаливания, надо это делать систематически.

      "Если же вы решили попробовать закалять свой организм, то делать это следует постепенно, в теплое время года, медленно снижая температуру воды. Так, зимой вы сможете зайти в прорубь без вреда для здоровья. Один из самых простых вариантов, из которых можно начать закаливание водой в любое время года, – контрастный душ", – посоветовала в. о. министра.

      Смотрите видео о том, как правильно закаляться:

      Смотрите видео о правилах ныряния в прорубь на Крещение:​

       

      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Здоровье
      Источник: 24 канал
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