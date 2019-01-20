Как правильно закаляться: советы от Супрун

Одно из важнейших правил закаливания – это регулярность. Поэтому, если вы ныряли в прорубь на Крещение, это нужно повторять регулярно.

Как сообщила в Facebook в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, системное закаливание имеет большой перечень преимуществ: лучше работает сердце, налаживается сон, подавляются воспалительные реакции и даже увеличивается продолжительность жизни.

Читайте также: Все о купании в проруби на Крещение: кому нельзя, как подготовиться и как правильно нырять

Результаты некоторых исследований свидетельствуют, что любители закаляться вдвое реже болеют по сравнению с людьми, которые этого не делают.

Когда мы ныряем в холодную воду – происходит мощный выброс адреналина. Далее взрывается фейерверк нейромедиаторов – веществ, которые заставляют чувствовать подъем и энергию. Именно поэтому после ныряния в прорубь или даже холодного душа мы чувствуем себя супергероями,

– объяснила Супрун.

При этом она подчеркнула, что чтобы чувствовать все преимущества закаливания, надо это делать систематически.

"Если же вы решили попробовать закалять свой организм, то делать это следует постепенно, в теплое время года, медленно снижая температуру воды. Так, зимой вы сможете зайти в прорубь без вреда для здоровья. Один из самых простых вариантов, из которых можно начать закаливание водой в любое время года, – контрастный душ", – посоветовала в. о. министра.

Смотрите видео о том, как правильно закаляться:

Смотрите видео о правилах ныряния в прорубь на Крещение:​