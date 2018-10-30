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      Как ректор КПИ Згуровский тратит студенческие деньги на свои нужды

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      Ректор КПИ Михаил Згуровский
      Ректор КПИ Михаил Згуровский / Screenshot

      У ректора Киевского политехнического института Михаила Згуровского нашли незадекларированные доходы – имущество на два миллиона долларов и компанию по продаже недвижимости в Черногории. Об этом нет ни слова в его декларациях за предыдущие годы.

      Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

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      После эфира программы ЦРУ "Миллионер из КПИ" расследователи нашли еще один дом ректора в США, который купила его жена Татьяна Померанцева в начале 2018 года. В декларации он не был указан.

      Как утверждает сам Згуровский, все его заработанные миллионы были задекларированы ранее и инвестированы в американскую недвижимость.

      А вот после продажи двух домов в 2016 году, владельцами которых был он и его сын Александр, ни одного доллара не появилось в строке его декларации ни в 2016, ни 2017 года. Деньги из них пошли в виде инвестиций прямо в Черногорию. Там Згуровские основали компанию Skyline Development и продают элитные апартаменты на берегу моря. Доля в этих компаниях тоже должна быть внесена в декларацию,
      – отметила Мартынюк.

      Но в официальном пресс-релизе от КПИ Згуровский открещивается от черногорского бизнеса, мол не знает и ранее не знал, чем занимается и как зарабатывает на жизнь его родной сын Александр. А невнесение американской недвижимости в декларацию ректор объяснил забывчивостью: задекларировал все, что помнил.

      Студентов КПИ все эти факты возмутили и они собрались под стенами альма матер с кучей вопросов к руководству. Ведь кроме бесчисленных и незадекларированных состояний ректора, их в первую очередь беспокоили вопросы – на что тратятся бюджетные деньги в вузе, где обещанные новые общежития, где ремонты в старых зданиях.


      Митинг под стенами КПИ

      Студенты озвучили конкретную сумму в 42 миллиона за 3 года, которые могли бы пойти на нужды КПИ. Этот бюджет освоили компании, которые так или иначе были связаны родственными связями с проректором Ковалевым. По этому поводу в университете даже устроили собственную антикоррупционную проверку и как следствие отстранили господина Ковалева от распределения бюджетных денег. Но главное наказание – объявили выговор.

      На том встреча со студентами и завершилась, ректор покинул ее в окружении телохранителей, обидевшись на любознательных студентов.

      Видео полного выпуска "ЦРУ. За кадром " за 30 октября 2018

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Образование Видеоблоги студенты Коррупция е-декларирование
      Источник: 24 канал
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