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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как снимает "умная" камера Samsung Galaxy Note 9

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Камеру Samsung Galaxy Note 9 уже успели проверить в действии. Стоит отметить, что новинка получила широкоугольную камеру с возможностью снимать фото при диафрагме f/1,5 и f/2,4.

Фото опубликовали на сайте Phone Arena.

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Как дополнительный модуль устройство использует сенсор с двукратным оптическим приближением. Также однозначным плюсом Galaxy Note 9 стала адаптивная оптическая стабилизация изображения, возможность записи видео 2160p, съемка видео Super Slow-Mo с частотой кадров до 960 кадров / сек.

Кроме того, приложение "Камера" получило элементы искусственного интеллекта. Оно может различать условия съемки, подстраивать баланс белого и цветов и определять лучший снимок из серии.

Отметим, что среди тестовых снимков есть портреты, фото еды, пейзажи и ночные кадры. Изображения предоставлены без комментариев – каждый пользователь может сам ознакомиться с фотографиями и вынести вердикт.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Фотоновости Samsung
Источник: 24 Канал
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