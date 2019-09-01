Как Сталин оправдывал нападение на Польшу: воспоминания свидетеля Второй мировой войны

Россия, которая является наследницей Советского союза, своей вины в развязывании Второй мировой не видит. Собственно как и в конфликте на Донбассе. Историю, о том, как Гитлер в сговоре со Сталиным развязали войну, которая разделила историю на "до" и "после" рассказали корреспонденты 24 канала.

Сейчас Евгению Хомику 91 год, а когда началась Вторая Мировая было лишь 11 лет. Уже много лет он живет в Луцке, но его детство прошло на Холмщине – этнических украинских землях, которые в то время входили в состав Польши. Польской тогда была вся восточная часть Галичины и Западная Волынь. Эти земли первыми попали в когти к нацистам.

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"Война началась для украинцев в 1939 году, потому что это украинские земли", – рассказал свидетель Второй Мировой войны Евгений Хомик.



Свидетель второй мировой войны

Вспомнил, когда пришли немцы, то местные относились к ним неоднозначно. Кто-то боялся, а кто-то, наоборот, воспринимал как освободителей от польской оккупации. Немецкая администрация разрешила открыть украинские школы и даже продолжать обучение в вузах Германии.

При Польше, то мы знали что делалось. Там валили церкви, гоняли. Жестокость пришла уже позже, а сначала вроде все свои пришли,

– вспомнил свидетель Второй Мировой войны Евгений Хомик.



Евгений Хомик

"Советы" по сути были союзниками нацистов: за неделю до начала войны Германия и Советский союз подписали пакт Молотова-Риббентропа. Кроме пакта о ненападении, Гитлер и Сталин тайным протоколом согласовали разделение Польши.

Гитлер и Сталин без сомнения развязали войну вдвоем. На них одинаковая вина лежит. Потому что это были два тоталитарных режима. Западные украинские земли стали объектом интересов как Германии, так и СССР. Следовательно, мы можем говорить, что для Украины вторая мировая началась в сентябре 1939 года,

– пояснил профессор Львовского национального университета Виктор Голубко.

Сразу после вторжения немцев в Польшу войну ей объявила Британия и Франция. Зато Советский Союз проводил тайную мобилизацию, чтобы помочь нацистам завершить оккупацию Польши. 17 сентября Советская армия вошла в Западную Украину и Беларусь.

Сталин оправдывал вторжение защитой местного населения. Уничтожение второй Речи Посполитой отпраздновали громко. 22 сентября в Бресте состоялся совместный парад. Вот на этом видео видно, как Гейнц Гудериан и Семен Кривошеин совместно приветствуют прохождение немецкой и советской военной техники.



Иосиф Сталин

Так Западная Украина стала советской. Местные встречали "советы" хлебом-солью, потому что радовались, что объединятся наконец с большой Украиной. Однако, так называемые освободители, очень быстро превратились в палачей. Западную Украину ждали репрессии, расстрелы, депортация.

"Советы" как будто соревновались в жестокости с фашистами, которые на протяжении 1939-1941 годов захватили большую часть континентальной Европы. В то время пока Германия топила Европу в крови, Сталин оккупировал Румынию, Прибалтику, Финляндию, потому что уверен был, что его друг Гитлер сдержит обещания.



Адольф Гитлер

Однако 22 июня в 1941 году нацисты сбросили на Киев бомбы. Именно эту дату в Советском Союзе официально считали началом войны. Про 1 сентября 1939 года предпочитали не вспоминать. Ведь оно доказывает, что Советский союз помог Гитлеру развязать величайшую бойню в истории человечества.

"Потери Украины во второй мировой достигают от 8 до 10 миллионов. Если мы говорим о демографических потерях, а сюда входят и те, кто погиб во время боев, и те, кто умерли в эвакуации, и те, кто не родились, но должны были родиться, если бы не было войны, то для Украины эта цифра – 13,5 миллионов", – рассказал специалист Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Александр Очеретяный.

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Больше всего потерь было среди мирного населения. Нацисты сожгли более 700 украинских городов и поселков и свыше 28 тысяч сел. Еще 2 миллиона 400 тысяч украинцев вывезли на принудительные работы в Германию.