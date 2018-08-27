Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой

Украинские IT-специалисты востребованы во многих странах и активно сотрудничают на условиях аутсорса. Но в мире уже появилась новая модель взаимодействия между разработчиками и заказчиками, которая позволит украинским специалистам зарабатывать больше.

Энди Триба – экс-директор по стратегии корпорации Intel. В 2011-2012 годах был советником Белого дома США в совете Обамы по вопросам трудоустройства, отвечал за разработку стратегии повышения числа инженеров внутри страны. Ныне – основатель и СЕО компании Crossover, работающей по "облачному" принципу в организации труда. Также – основатель и СЕО фонда частных инвестиций Think3.

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Каким Энди Триба видит будущее рынка труда, насколько успешными есть и могут быть украинские IT-специалисты и чему нужно учиться, чтобы быть востребованным на этом рынке – он рассказал в интервью 24 каналу.

Почему аутсорсинг – "неправильная" модель бизнеса

Многие разработчики сегодня задействованы в аутсорсинге. Мы в Crossover верим, что это в корне неправильная модель. Задача аутсорсинга – нанять человека, разработчика, за минимальные деньги, с клиента-заказчика взять как можно больше денег, и как можно на дольше растянуть процесс во времени. Клиент не знает, сколько реально получит за работу разработчик, который точно так же не знает, сколько на самом деле получит за его работу подрядчик. Наша модель полностью противоположна этой системе.



Энди Триба считает аутсорсинг неправильной моделью работы

Что такое "облачная" работа

Это модель организации работы. Это дистанционная работа, когда не важно, где находится человек, важно только то, какой вклад он вносит в бизнес, какие навыки имеет. Но это – полная занятость 40 часов в неделю с еженедельной выплатой заработка. Отличие от аутсорсинга в следующем. Разработчик, имея определенный уровень компетенции, например, зарабатывает 100 тысяч долларов в год. Нанимая его, заказчик платит 110 тысяч. Все об этом знают. И большую часть денег получает специалист, выполнивший работу. А компания-посредник при этом обеспечивает необходимый заказчику уровень исполнителя. И этот разработчик также имеет свой уровень репутации и может развиваться, и подниматься по карьерной лестнице, он не обезличен, как в аутсорсинге.

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Каждый сотрудник Crossover – это индивидуальный "вкладчик" в развитие компании, за что компания его благодарит определенным размером компенсации. С компаниями Crossover не сотрудничает. Если украинский сотрудник, разработчик, зарегистрирован как физлицо-предприниматель, Crossover не против с ним сотрудничать. При этом нет принципиальной разницы, как сотрудник будет платить налоги в своей стране – как ФОП или физлицо. Однако Crossover заинтересован, чтобы сотрудники были честны перед своим государством и не скрывали доходы.

Украинские IT-специалисты в Crossover

До 2017 у нас было около 65 разработчиков, активно работающих. С начала этого года их уже 90. Всего на платформе прошли тестирование около 400 украинских специалистов. Каждую неделю 40-50 человек регистрируются и проходят тестирование.

По сравнению с другими странами в Украине в 2 раза больше специалистов высокого уровня. Она входит в десятку первых из 130 стран, которые есть в компании Crossover, по количеству людей. В Украине уже 3 человека, занимающие позицию VP Engineering и получающие заработную плату 200 000 долларов в год – 16 000 в месяц. А всего таких позиций в компании около 70 человек.

В ближайшие несколько лет не вижу причин, почему украинское подразделение компании Crossover не может вырасти до 1000 человек. Рассматриваем также возможность нанимать в Украине не только разработчиков, но и их руководителей, и руководителей этих руководителей – с заработной платой 800 000 долларов в год (65 000 в месяц).

Еженедельно от 7 до 10 тысяч человек подают свои заявки на работу в Crossover. Из них отбирают не более 1%, 70-100 человек. По количеству аппликантов лидируют Индия и Бразилия, но по качественному показателю одной из лучших является Украина. У нас меньше людей подаются, но большее процентное соотношение тех, кого отбирают. При отборе также важен уровень знания английского и коммуникации. Украинские разработчики, как раз, дают ценный отзыв, позволяющий "вскрыть" проблемы, которые могут возникнуть в продукте.

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Как и чему учиться, чтобы стать востребованным специалистом

Первое, с чем надо определиться – направление будущей профессии ребенка. Сегодня есть профессии и рабочие места, которых 15 лет назад не было. Через 15 лет появятся новые профессии и специальности, которых нет сейчас. И наши дети на них будут работать. Но тенденция, которая есть, и она останется – все высококвалифицированные рабочие места уходят в облако. Нужно это понимать, быть готовым.

Что самое главное – должна быть философия роста. Профессия будет меняться, будут появляться новые инструменты, возможности, обязанности. Нужно иметь привычку учиться и обучаться, получать новые навыки, в любой среде и профессии. Нужно оставаться "на пике" технического прогресса, потому что программное обеспечение в будущем будет только совершенствоваться.

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Технологии против людей – кто будет работать

Люди всегда боялись развития технологий. Когда появилось книгопечатание, книгописцы и летописцы лишились работы, их профессия стала ненужной. Но стало развиваться образование, чтение. Более того – появились новые рабочие места, которые требовали создания и поддержки печатных станков и так далее.

Сейчас будет такая же история. На место тех работ, которые будут автоматизированы и роботизированы, придет масса других рабочих мест, которые мы себе еще не можем и представить. Уверен, что будет только лучше.

Проблема невостребованных специалистов

Государство не может и не должно решать, каких юристов или экономистов нужно трудоустроить. Это можно решить программами переквалификации таких людей. Стоит поддерживать компании, которые трудоустраивают людей. И стоит дать рынку делать свое дело. Люди не глупы – они идут туда, где есть деньги. Потому стоит способствовать тому, чтобы "ручьи" рабочей силы перетекали туда, куда нужно. Но не добиваться этого какими бы то ни было ограничениями.

Перенасыщение мирового рынка труда программистами

На глобальном уровне его нет. На аутсорсинге – возможно, да. Но при облачной модели сотрудничества есть неограниченная потребность в таких специалистах. Эта модель интересна и нанимателю, и разработчику.



Энди Триба уверен, что технологии будут развиваться и делать мир лучше

Украинские айтишники "в тени" – как бороться и надо ли

Вопрос в создании благоприятных условий для уплаты налогов. Модель с физлицом-предпринимателем – достаточно хорошая, позволяющая платить достаточно небольшой налог. Эта модель может способствовать выводу бизнеса из тени.

Специализация или широкопрофильный специалист?

Все зависит от условий. Если человек является разработчиком, заточенным под что-то конкретное, – тут нужен специфический навык. Например – разработка "под Android". А есть позиции с более широким спектром, например, VP Engineering, которая предполагает как технические навыки, так и менеджерские, лидерские, позволяющие вести команду к определенной цели. Вспоминая наше тестирование – мы выбираем 1% лучших из тех, кто подает заявку. Это значит, что они должны уметь немножко больше, чем остальные 99%.

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