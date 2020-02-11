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      Как в Украине будут бороться с аварийностью на дорогах: объяснение Криклия

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      Криклий рассказал, как в Украине будут бороться с аварийностью на дорогах / radiosvoboda.org

      Ежегодно на дорогах погибает более 4 тысяч украинцев. В Украине недостаточно решений безопасности для того, чтобы спасать жизнь. Поэтому будут строить развязки кольцевого типа, разноуровневые пешеходные переходы, а также осуществлять автоматическую видеофиксацию.

      О мерах повышения безопасности на дорогах сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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      Вместе с новыми, удобными, скоростными дорогами растет скорость, а потому и аварийность. У нас недостаточно решений безопасности для того, чтобы можно было спасать жизнь,
      – заявил Криклий.

      По его словам, ежегодно на дорогах погибает более 4 тысяч украинцев. А это больше, чем количество погибших в войне на Донбассе. Именно поэтому в этом году 1,5 миллиарда гривен из Дорожного фонда выделят на меры усиления безопасности на дорогах.

      Что делать, чтобы уменьшить аварийность на дорогах:

      • строить развязки кольцевого типа, разноуровневые пешеходные переходы, пешеходные переходы с автономным освещением;
      • осуществлять автоматическую фото- и видеофиксацию.

      Министр добавил, что также есть предложения изменений в Государственные строительные нормы. "Мы будем использовать лучший мировой опыт, который позволяет пешеходные переходы делать зигзагового типа и уменьшать риски попадания в ДТП пешеходов", – отметил Криклий.

      Он подчеркнул, что в правительстве сейчас активно работают над запуском автоматической фото- и видеофиксации. Вскоре эта система заработает в тестовом режиме. А впоследствии распространится на всю Украину.

      "Благодаря этому должны достичь по крайней мере 30% уменьшения аварийности и смертности в течение этого года", – подытожил Криклий.

      Обратите внимание! Ранее Криклий сообщал, что в Украине в 2019 году произошли 160 тысяч ДТП. В них погибли примерно 4 тысячи человек, еще 36 тысяч – получили травмы. Кроме того, аварии нанесли ущерб украинской экономике на 70 миллиардов гривен.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Постраждалі Дороги Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Кабинет Министров Украины
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