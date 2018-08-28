Как в Украине изменился госдолг за июль: заявление Минфина

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июле 2018 года сократился на 0,76%, или на 58 миллионов долларов – до 75,71 миллиарда долларов.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов украины.

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В национальной валюте госдолг вырос на 1,38%, или на 27,64 миллиарда гривен – до 2,026 триллионов гривен.

Напомним, уровень прямого государственного долга Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) к настоящему времени снизился до 60%. Кроме того, Украина намерена сократить прямой госдолг до 52% ВВП к концу 2019 года.