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Какая отрасль экономики в Украине самая рентабельная

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Самый рентабельный агробизнес в Украине
Самый рентабельный агробизнес в Украине / agravery.com

Уровень рентабельности операционной деятельности предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства в 2017 году составил 22,7% против 8,9% в целом по экономике Украины.

Об этом отметил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, комментируя недавно обнародованные Государственной службой статистики Украины, данные относительно прибыльности предприятий по видам экономической деятельности.

По его словам, предприятия отрасли получили почти 79,1 миллиардов гривен чистой прибыли, что является наивысшим показателем среди всех видов экономической деятельности и почти на 25 миллиардов превышает прибыль промышленности.

Сельское хозяйство обеспечило 43,5% чистой прибыли всех предприятий Украины. При этом прибыль получили 86,1% предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства против 72,5% в целом по экономике,
– заметил ученый.

В то же время в прошлом году доходы предприятий сельского хозяйства уменьшились против 2016 года на 11,6 миллиардов гривен, а доля убыточных предприятий выросла с 12,3% до 13,9%, отметил академик.

Следует также учитывать, что на оплату труда в растениеводстве тратится лишь 5,2% затрат на производство продукции растениеводства, а на продукцию животноводства – 7,6%. То есть относительно высокая доходность сельского хозяйства пока что не обеспечивает соответствующего роста доходов занятых в отрасли и сельского населения, подытожил Юрий Лупенко.

Теги: Новости Украины Деньги Сельское хозяйство
Источник: 24 канал
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