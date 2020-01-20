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      Какая разница между льготами и субсидиями на коммунальные услуги: объяснения Минсоцполитики

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      В Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями / pep.org.ua

      В Министерстве социальной политики пояснили разницу между льготами и субсидиями на коммунальные услуги. Льготы предусмотрены для определенных категорий населения, а субсидии начисляют, учитывая имущественное и материальное состояние человека.

      О разнице между двумя видами пособий рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире программы "Завтрак с 1+1".

      Обратите внимание! Монетизация субсидий и льгот в 2020 году: как это работает

      Он напомнил, что система социальной поддержки при оплате коммунальных услуг делится на льготы и субсидии.

      Монетизация субсидий в Украине началась еще в начале 2019 года и была проработана в течение 2019 года,
      – отметил Музыченко.

      Льготы – это система поддержки, которая базируется на определенных категориях. То есть льготы могут получить определенные категории населения: дети войны, участники войны, участники боевых действий, люди с инвалидностью, чернобыльцы.

      Субсидии – это помощь, которая базируется на имущественном и материальном состоянии. Когда семья, которая имеет низкий доход, оплачивает часть суммы, остальное же  платит государство.

      "С начала этого отопительного периода, то есть с октября 2019 года, мы приступили ко второму этапу монетизации в целом всей системы – монетизации льгот", – добавил заместитель министра.

      Он также обратил внимание на то, что человек имеет право выбирать, хочет ли он получать льготу или субсидию. В случае, когда человек имел льготу, подал заявление на получение субсидии, но не получил положительное решение, тогда такому человеку вернут льготу.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Деньги Новости Украины Субсидии Коммунальные услуги Министерство социальной политики
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