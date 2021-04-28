В горсовете Харькова рассказали, что уровень заболеваемости начал падать. Благодаря этому, в городе на Пасху и другие праздники в мае не будут вводить дополнительные карантинные ограничения.

Об этом 27 апреля рассказал исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов. Также он выразил надежду относительно выхода из красной зоны.

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Что говорил Терехов

Как отметил исполняющий обязанности, в городе еще высокий уровень заболеваемости, но он начал падать. Поэтому Харьков вскоре может перейти в оранжевую зону карантина. Соответственно, часть ограничительных мер там отменят.

Что касается Пасхи, то дополнительно ограничивать никто ничего не будет, то же касается и Дня победы. У нас будет только одно требование – надевать защитные маски, соблюдать социальной дистанции, беречь себя и окружения,

– добавил Терехов.

Какие меры безопасности сейчас в Харькове

Власти города максимально смягчили ограничения красной зоны. В частности, в городе работает наземный транспорт, метрополитен. Также позволили работу харьковских рынков, где пищевые продукты составляют более 60% всего ассортимента.

Больше о коронавирус в Харькове

За прошедшие сутки, 27 апреля, в Харькове выявили COVID-19 у 511 человек. В Харьковской области в этот день заразились 818 человек.

Всего коронавирусом в регионе заболели 133 767 человек. К сожалению, 2673 из них умерли. Вылечили коронавирус на Харьковщине 105 340 пациентов.

Обратите внимание! Чтобы киевляне лучше соблюдения противоэпидемиологические нормы на Пасху и поминальные праздники, в столице будет больше патрульных и муниципальной стражи. Они будут следить за численностью людей и масочным режимом на городских кладбищах.

Ограничения различных зон карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала