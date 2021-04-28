В горсовете Харькова рассказали, какие ограничения будут на Пасху и День Победы
В горсовете Харькова рассказали, что уровень заболеваемости начал падать. Благодаря этому, в городе на Пасху и другие праздники в мае не будут вводить дополнительные карантинные ограничения.
Источник:горсовет Харькова
Об этом 27 апреля рассказал исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов. Также он выразил надежду относительно выхода из красной зоны.
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Что говорил Терехов
Как отметил исполняющий обязанности, в городе еще высокий уровень заболеваемости, но он начал падать. Поэтому Харьков вскоре может перейти в оранжевую зону карантина. Соответственно, часть ограничительных мер там отменят.
Что касается Пасхи, то дополнительно ограничивать никто ничего не будет, то же касается и Дня победы. У нас будет только одно требование – надевать защитные маски, соблюдать социальной дистанции, беречь себя и окружения,
– добавил Терехов.
Какие меры безопасности сейчас в Харькове
Власти города максимально смягчили ограничения красной зоны. В частности, в городе работает наземный транспорт, метрополитен. Также позволили работу харьковских рынков, где пищевые продукты составляют более 60% всего ассортимента.
Больше о коронавирус в Харькове
За прошедшие сутки, 27 апреля, в Харькове выявили COVID-19 у 511 человек. В Харьковской области в этот день заразились 818 человек.
Всего коронавирусом в регионе заболели 133 767 человек. К сожалению, 2673 из них умерли. Вылечили коронавирус на Харьковщине 105 340 пациентов.
Ограничения различных зон карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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