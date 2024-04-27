Боец ВСУ назвал две основные проблемы на фронте сейчас
США предоставляют военную помощь для Украины. С ее поступлением украинские военные смогут улучшить ситуацию на фронте.
Сейчас две основные проблемы ВСУ на фронте – это артиллерия и авиация. Такое мнение 24 Каналу высказал командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер НГУ Максим Матвийчук, отметив, что оккупанты "сносят" все огневые позиции, возможности подъезда логистики украинской армии и населенный пункт. Отметим, что Джо Байден подписал закон о помощи украинскому государству на более чем 60 миллиардов долларов.
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Чем больше у нас будет снарядов, тем больше мы сможем привлекать контрбатарейную борьбу. То есть уничтожать их (российскую – 24 Канал) артиллерию до того, как она сможет нанести вред нашим бойцам,
– подчеркнул Матвийчук.
Сейчас украинские защитники делают все возможное и невозможное для того, чтобы сдержать противника. Чем больше украинская армия будет иметь артиллерии и авиации, тем лучше она сможет работать на опережение. То есть уничтожать противника до того, как он окажется непосредственно на линии.
Американская помощь для Украины
- После подписания закона о помощи Украине, Байден объявил пакет военной помощи. Его сумма – 1 миллиард долларов. Речь идет о боеприпасах для ПВО, снарядах для артиллерии и бронетехнике. Владимир Зеленский заявил, что туда входят и дальнобойные ракеты ATACMS.
- Президент США впоследствии заявил, что страна направляет оружие и технику для украинской армии уже на этой неделе.
- Министр обороны США анонсировал еще один пакет помощи на 1 миллиард долларов. А потом объявил, что Соединенные Штаты Америки выделяют 6 миллиардов долларов на изготовление и закупку оружия для ВСУ.
- Это самый большой пакет военной помощи для украинского государства. Туда будут входить дополнительные боеприпасы к ЗРК Patriot, NASAMS и РСЗО HIMARS. А также, в частности, аппаратура и системы для противодействия БПЛА, многоцелевые радары, артиллерийские снаряды и высокоточные авиационные боеприпасы.