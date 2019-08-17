Какие картины выбрал Зеленский для офиса Президента: фото работ художников

Стены Офиса президента Украины украсили картинами молодых украинских художников из коллекции Музея истории Киева.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила заместитель директора Музея истории Киева Татьяна Костенко.

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Заместитель директора сообщила, что картины выбирал лично Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение.

Руководству страны будут создавать атмосферу и поднимут настроение работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексея Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова,

– рассказала Татьяна Костенко.

На полотнах изображены сюжеты с разными тематиками.

Смотрите больше фото картин, которые выбрали для офиса Президента: