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      Какие картины выбрал Зеленский для офиса Президента: фото работ художников

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      Картина из Офиса Президента
      Картина из Офиса Президента / facebook.com

      Стены Офиса президента Украины украсили картинами молодых украинских художников из коллекции Музея истории Киева.

      Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила заместитель директора Музея истории Киева Татьяна Костенко.

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      Заместитель директора сообщила, что картины выбирал лично Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение.

      Руководству страны будут создавать атмосферу и поднимут настроение работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексея Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова,
      – рассказала Татьяна Костенко.

      На полотнах изображены сюжеты с разными тематиками.

      Смотрите больше фото картин, которые выбрали для офиса Президента:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Офіс Президента Новости Киева Исскусство
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