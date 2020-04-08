Количество каких вакансий увеличилось с начала карантина: перечень
В Украине с начала карантина из-за коронавируса повысился спрос на работников сферы здравоохранения.
Начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини в эфире "Общественного" рассказала, каких вакансий стало больше.
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Спрос повысился на работников сферы здравоохранения, есть вакансии:
- медицинских сестер;
- социальных работников;
- фельдшеров;
- лаборантов.
По словам Бондина, также есть спрос на продавцов продовольственных товаров, сортировщиков, кассиров, почтовых и подсобных работников и водителей.
Кроме того, появились вакансии охранников и полицейских. Востребованы также работники сельского и лесного хозяйства, ведь начинаются полевые работы.
К слову в центры занятости за пособием по безработице обратились свыше 360 тысяч украинцев. Это на 13% больше, чем было год назад. В Минэкономики прогнозируют дальнейший существенный рост количества зарегистрированных безработных.
По состоянию на 8 апреля в Украине подтвердили 1668 случаев заболеваемости коронавирусом, 52 людей умерло, 35 – выздоровели. Правительство продлило и усилило карантин до 24 апреля.
Заметим, что Кабинет Министров принял решение об изменениях в процедуре предоставления помощи из-за безработицы:
- регистрировать безработных будут с первого дня после подачи заявления в Центр занятости;
- выплату будут назначать с первого дня регистрации.
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