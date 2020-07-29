Министерство развития экономики Украины прогнозирует, что уже с 2021 года украинская экономика начнет развиваться после мирового кризиса. В следующие три года до 2023 ВВП Украины будет расти в среднем на 4,5% за год.

К 2023 году ВВП Украины должен вырасти до 5 триллиардов 689 миллиардов гривен за год. Такой прогноз приводит Министерство экономического развития в проекте экономического развития на 2021 – 2023 годы.

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Как будет расти экономика в ближайшие 3 года:

2021 год – 4 триллиарда 505 миллиардов гривен, что на 4,6% больше, чем в предыдущем году;

– 4 триллиарда 505 миллиардов гривен, что на 4,6% больше, чем в предыдущем году; 2022 год – 5 триллиардов 89 миллиардов гривен, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году;

– 5 триллиардов 89 миллиардов гривен, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году; 2023 год – 5 триллиардов 689 миллиардов гривен, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году.

Впрочем, в прогнозе Минэкономики пока нет курса гривны на 2022 – 2023 годы. Следовательно нельзя вычислить, сколько составит ВВП Украины в конвертации к западным валютам.

В 2021 он составит в среднем 29,1 гривны за доллар. Итак ВВП составит примерно 151,5 миллиарда долларов США. Для сравнения, в 2019 году было 139,1 миллиарда долларов.

Пока в макроэкономическом прогнозе Минэкономики ВВП Украины в 2020 году прогнозируется на уровне 3 триллиардов 985 миллиардов гривен. Всемирный банк в то же время прогнозирует, что в этом году падение украинской экономики будет на уровне 3,5%, если сравнивать с предыдущим годом.