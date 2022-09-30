Рейтинги Путина в России падают, он боится протестов: несколько факторов, которые на это повлияли
Глава Кремля Владимир Путин опасается протестов в России из-за своих решений и проблем на фронте. Его ожидания по поводу социальной поддержки войны против Украины не оправдались.
Массовое бегство россиян из страны свидетельствует о том, что решение о мобилизации было неудачным. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.
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Отрицательный тренд
Давидюк убежден, что Путин опасается уменьшения поддержки россиян, но в то же время констатирует, что протесты против его политики пока незначительны.
В Сибири и Дагестане всего несколько женщин на протест вышли, но такого уже не было 10 лет. Он думал, что выйдут миллионы в его поддержку, мужчин будут отдавать на войну и говорить, чтобы "уходили умирать за Путина". Этого не вышло. Напротив – проходят протесты против того, чтобы идти на войну. И люди не хотят умирать
– подчеркнул обозреватель.
По его словам, бегущие в Грузию, Казахстан и Финляндию сотни тысяч российских "мобиков" – это демонстрация того, что с решением о мобилизации он просчитался.
"Он играл в "браваду", но не думал, что это придется все-таки выполнять. Когда Путин загнан в угол, то начинает совершать ошибки. Сил на грубость у него уже нет. Украина в разы сильнее враг, чем ему могло казаться. Поэтому сейчас эти решения Украину не пугают. Они могут пугать только каких-то маргинальных политиков в Германии ", – заверил эксперт.
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По его мнению, даже при том, что у России нет независимых социологических компаний, эксперты могут "считывать" тренды из провластных организаций.
В "Левада-центре" вчера сообщили, что рейтинги начали обрушиваться из-за мобилизации. Более того, они начали обрушиваться не из-за мобилизации, а из-за освобождения Харьковской области. Но в опрос поставили вопрос о мобилизации", – считает политолог.
Он указал, что оба события происходили "в одном электоральном цикле" и практически на одной неделе, поэтому это связано.
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Вызовы для мира
Эксперт отметил, что сценарий Путина в отношении Украины заключался в захвате всех территорий за два дня, "чтобы потом сесть с Медведчуком и получать удовольствие".
"Этот сценарий полетел в мусорник в первые минуты его атак. А сейчас и Медведчук приехал к нему - может нормально сесть и поговорить, пригласить патриарха Кирилла и вместе провести "святой ужин", – иронически заметил Давидюк.
По его словам, глава Кремля сейчас пытается действовать по ситуации, а она не в его пользу.
Ситуация очень сильно не в его пользу. При том что Китай и Индия также требуют прекратить войну. Путин не знает, что им предложить, потому что у него побед нет. Даже вот эта демонстрация "присоединения" наших территорий через фейковые референдумы – она тоже ему политических баллов не добавляет,
– объяснил обозреватель.
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Он добавил, что если в Европе заявляют, что угрозы Путина – это серьезно, это не значит, что этого боится Украина.
"Поэтому сейчас вызов для мира: не сойдет ли он с ума, понимая, что Украину не запугать, и не дойдет ли до крайней меры, то есть к ядерному оружию. Поэтому это вызов для Запада и для Китая, чтобы взять его в "ежевые перчатки" ", чтобы он не пошел на те решения, которые окажут влияние на состояние нашей планеты. Потому что это уже будет не война России против Украины, а удар против всех", – резюмировал Давидюк.
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Ситуация в России: что известно
- 21 сентября глава Кремля Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. По нему Кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора Дмитрий Песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что Москва хочет мобилизовать до миллиона человек, однако, по данным СМИ, Кремль планирует призыв более 1,2 миллиона россиян.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальные разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает митингующим заключенным до 15 лет.
- Крупнейшие митинги в эти дни проходят на российской части Кавказа, в том числе в Дагестане. Участники протестов требуют от силовиков отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Местные анонсировали новые масштабные протесты.
- Путин понимает, что позиции России на Кавказе достаточно шатки и его власть в регионе подходит к концу. Поэтому перед тем, как потерять там контроль, пытается рассорить кавказские народы. Он приказал Кадыру подавить протесты в Дагестане.
- 30 сентября Путин цинично объявил в Кремле аннексию временно оккупированных территорий Украины.