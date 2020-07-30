Какой ущерб государству нанес затонувший танкер Delfi: сумма
В Госэкоинспекции уже оценили, какой ущерб нанес Украине затонувший у берегов Одессы танкер Delfi. Ущерб оценивается в 280 долларов за 1 килограмм вытекших нефтепродуктов.
Данные по убыткам в Госэкоинспекции планируют передать в правоохранительные органы. Об этом рассказал глава органа Андрей Малеваный в эфире телеканала NewsOne, передает 24 канал.
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По его словам, сейчас нельзя точно оценить сумму убытков, поскольку танкер до сих пор не эвакуировали и есть вероятность утечки нефтепродуктов в дальнейшем.
Впрочем, танкер уже нанес экологии ущерб на 20 тысяч долларов.
Окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему и отбуксировке судна. Надеюсь, что не придется разрезать судно, потому что это нанесет больший вред окружающей среде. Пока насчитано уже почти 20 тысяч долларов убытков,
– сообщил Малеваный.
Он отметил: методика предусматривает оценивание убытков по формуле 280 долларов за 1 килограмм нефтепродуктов.
Затонувший танкер Delfi возле Одессы: коротко
- 21 ноября 2019 года из-за шторма у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.
- До 1 апреля 2020 года владелец танкера имел право самостоятельно забрать его с места аварии.
- 21 июня из танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды. 26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов.
- Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что до 25 июля судно уберут.
- 18 июля владелец танкера попытался поднять судно, однако несколько попыток оказались тщетными.
- 25 июля комиссия по ТЭБ И ЧС Одесской ОГА признала ситуацию вокруг танкера Delfi как чрезвычайную местного уровня.