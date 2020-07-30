В Госэкоинспекции уже оценили, какой ущерб нанес Украине затонувший у берегов Одессы танкер Delfi. Ущерб оценивается в 280 долларов за 1 килограмм вытекших нефтепродуктов.

Данные по убыткам в Госэкоинспекции планируют передать в правоохранительные органы. Об этом рассказал глава органа Андрей Малеваный в эфире телеканала NewsOne, передает 24 канал.

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По его словам, сейчас нельзя точно оценить сумму убытков, поскольку танкер до сих пор не эвакуировали и есть вероятность утечки нефтепродуктов в дальнейшем.

Впрочем, танкер уже нанес экологии ущерб на 20 тысяч долларов.

Окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему и отбуксировке судна. Надеюсь, что не придется разрезать судно, потому что это нанесет больший вред окружающей среде. Пока насчитано уже почти 20 тысяч долларов убытков,

– сообщил Малеваный.

Он отметил: методика предусматривает оценивание убытков по формуле 280 долларов за 1 килограмм нефтепродуктов.

Затонувший танкер Delfi возле Одессы: коротко