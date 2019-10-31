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      Какой будет цена на аренду и продажу земли после введения реформы: прогноз правительства

      30 Читати новину українською
      Какой будет цена на аренду и продажу земли
      Какой будет цена на аренду и продажу земли / promdevelop

      В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Однако в правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года. Так, купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Заместитель министра развития экономики Тарас Высоцкий заявил, что цена на аренду и продажу земли увеличится минимум в полтора раза.

      Такое мнение он высказал в программе "Сложные вопросы" на 24 канале.

      Важно! Законопроект о продаже земли: что Раде предложило правительство

      Высоцкий отметил, что в вопросе аренды и продажи правительство прогнозирует реальные цифры.

      Средняя цена за аренду земли вырастет до 4000 гривен, хотя сейчас официальная цена – 1700 гривен за гектар. А цена на продажу вырастет с 40 тысяч, как сейчас, до 60 тысяч гривен за один гектар,
      – заявил заместитель министра развития экономики.

      Ведущая Татьяна Острикова отметила, что сегодня в Украине говорят о цене от 800 до 1500 тысяч долларов за гектар. "Эта цена также вырастет?", – спросила она.

      "Мы закладываем, что цена будет от 2000 до 2500 тысяч долларов в течение первых 5 лет. А в перспективе будет цена до 11 тысяч долларов за гектар, однако для этого нужно еще инвестировать в инфраструктуру и тому подобное", – ответил Высоцкий.

      Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться?25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности. Поэтому в правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

      В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на прозрачных публичных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.


      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

      Смотрите полное видео программы "Сложные вопросы" за 30 октября 2019:


       

      blog_ava
      Что делать, когда скучно: интересные идеи
      30 октября
      5115
      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Рынок земли Мораторий на продажу земли Оренда земли Деньги Министерство экономического развития и торговли Цены
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