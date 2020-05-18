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Карантин так карантин: в Днепре заметили стадо коз в масках – фото

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Козы в масках паслись в Днепре: смешные фото
Коз в масках пасли в Днепре / "Наш город"

В Украине продолжает действовать строгий масочный режим. Он введен в рамках общенационального карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 в мире. Ранее ученые доказали, что инфекцию могут подхватить и домашние любимцы.

Правда, пока нет никаких доказательств того, что COVID-19 может передаваться от человека к животному. Впрочем, на днях жители Днепра стали свидетелями забавной картины: на лугу одного из отдаленных районов города под названием Игрень они заметили стадо коз. Все животные были в масках. Об этом пишет "Наш город".

Ранее в Китае: Хозяева натянули на кота маску, чтобы защитить от коронавируса: животное стала мемом

Спасали ли коз таким образом от возможного заражения коронавирусом – точно неизвестно.

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Козы в масках в Днепре / Фото "Наш город"

Однако, отметим, что маски на животных могли надеть и для того, чтобы они не брали в рот всякую гадость. То есть возможно, что так хозяева пытаются защитить своих коз от проблем с желудком.

Это интересно! Хотя о способах инфицирования животных коронавирусом до сих пор известно немного, однако ученые уже задумались над тем, как меньшие друзья могут помочь людям в борьбе с инфекцией. Так, британские ученые хотят научить собак воспринимать коронавирус на обоняние.

Для своего эксперимента они уже отобрали собачек, а учить вынюхивать коронавирус их будут по методу, похожему на то, как тренируют щенков определять рак, диабет, малярию или болезнь Паркинсона.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Мир животных Новости Днепра Курьезные новости
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