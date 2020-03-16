Карантин в Украине: в Одессе закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек

С полуночи 16 марта 2020 прекращают работу всех учреждений общего пользования, частных или государственных, если там собираются более 10 человек. Ограничительные меры вводят, чтобы предотвратить распространение заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом.

Одесский городской голова Геннадий Труханов 15 марта подписал распоряжение "О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Одессе, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19".

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Соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте города Одессы.

Какие ограничения вводят в Одессе

С полуночи 16 марта прекращают работу заведения, где собираются более 10 человек:

Кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки, другие культурные и развлекательные заведения.

Детские развлекательные центры и клубы, площадки, среди которых и спортивные.

Фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, стадионы.

Зоопарки, водные парки, парки аттракционов.

Все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Торгово-развлекательные центры.

Строительные и другие рынки, кроме продуктовых.

Рестораны, заведения общественного питания.

Закрывают также и другие заведения – "на усмотрение и под личную ответственность руководителя".

Важно!



За неисполнение предписания – персональная ответственность согласно действующему законодательству Украины.



Распоряжением не определена конечная дата действия: в документе говорится, что о прекращении ограничений сообщат отдельным распоряжением городского головы.

Где еще в Украине закрыли все заведения торговли? Сначала в Черновицкой области, где обнаружили первый в Украине случай инфицирования коронавирусом: там объявили чрезвычайную ситуацию, не работают рынки, закрыты спортивные клубы и театры.



Во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все заведения торговли для предотвращения распространения коронавируса. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и заправки.



По всей Украине также закрыли кинотеатры сети "Планета кино" и "Multiplex".

Карантин в Украине: коротко

В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Запрещены массовые культурные и развлекательные мероприятия, если в них участие должны принимать 200 и больше людей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.