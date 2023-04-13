Бои за Марьинку, 45 отраженных атак на Востоке: карта боевых действий по состоянию на 13 апреля

В Украине уже 414 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики пытаются наступать по четырем направлениям. Однако наши защитники продолжают давать мощный отпор врагу.

Что происходит на фронте по состоянию на утро 13 апреля, доложили в Генштабе ВСУ. Об этом информирует 24 Канал.

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Оккупанты продолжают убивать гражданских

За прошедшие сутки агрессор нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Также произвел более 40 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. К сожалению, погибшие и раненые среди мирного населения. Еще 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Славянская.

Россия продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Россияне сосредоточили усилия на наступлении

Часть российских подразделений находится в Беларуси

Что происходит на разных направлениях фронта

Где враг обороняется

Несмотря многочисленные потери в технике и живой силе оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на. Благодаря мужеству каждого украинского воина, за прошедшие сутки на этих участках фронта было отбито более 45 атак врага.направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск российских вооруженных сил продолжают находиться на территории Беларуси. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено путем призыва военнослужащих запаса. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, а также продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.направлении враг обстрелял Красное Первое, Новомлынск, Западное, Кондрашовка и Оскол Харьковской области.– в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Из артиллерии обстрелял Новоселовское, Невское, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное Донецкой области.– враг продолжает вести наступление, пытается взять под полный контроль Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Хромово и возле Богдановки и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка, Курдюмовка, Дружба, Северное и Железное Донецкой области.– противник вел наступательные действияв районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Впрочем, успеха не добился. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. В то же время вражеские обстрелы получили Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тонечко, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.направлении наступательных действий не проводили. Оккупанты обстреляли населенные пункты Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.направлениям противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки российские террористы обстреляли обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Красное, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Тягинка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

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Какая ситуация на поле боя: смотрите карту

Захватчики усиливают контрразведывательный режим на ВОТ

По данным Генштаба, оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях. В населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. Там враг активно производит фильтрацию местного населения.

Кстати, похожая ситуация в Благодатном Донецкой области. Опасаясь утечки информации о местоположении своих подразделений, захватчики начали ограничивать определенные маршруты движения таксистам. кроме того, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации.

Силы обороны уничтожают врага

Авиация Сил обороны нанесла еще 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских беспилотника типа "Орлан-10".

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов противника, а также 1 вражескую радиолокационную станцию.