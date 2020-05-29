Киев, мой: четверо киевлян решили отмыть столицу от грязи, оставшейся еще с 90-х годов

Четверка киевлян – Соломия, Виталий, Николай и Елисей – в прямом смысле решила отмыть Киев. Городское движение под названием "Киев, мой" создал Виталий Оноприенко. Мужчина рассказал, что ему надоели грязь и антисанитария в центре города, на которые совсем не обращают внимания коммунальные службы.

Организатор городского движения "Киев, мой" рассказал 24 каналу, что решил решить проблему загрязнения города из-за того, что ему стыдно за вид столицы уже не первый год, и даже не первые 10 лет.

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"Коммунальщики грязь просто закрашивают. Я хочу, чтобы Киев был комфортным для жизни городом", – поделился Виталий Оноприенко.

► Коммунальщики не оценили инициативу

Однако сами коммунальщики такую ​​инициативу не оценили. В первый день уборок вызвали полицию из-за действий участников движения.

Вызвали на нас полицию, потому что уборка была не позволена с их стороны. Они его не убирают и не позволяют никому убирать,

– сказал участник городского движения Елисей Ходоловский.

Впоследствии работники коммунальных предприятий все-таки вынуждены были смириться. Отныне центр города каждый раз становится чище.



Участники движения / Фото скриншот с видео

► Как все начиналось

Свою уборку участники движения начали с подземки возле метро Льва Толстого. Участники движения отметили, что, вероятно, не мыли там еще с 90-х годов.

Мы находили остатки объявлений, табличек, которые, видимо, были еще на выборах в 1996 году. Объявления поклеены, остатки клея, остатки мусора от жвачек. То есть генеральной уборки здесь не было никогда,

– сказал Елисей Ходоловский.

Команда заверила, что потратила на уборку подземки гораздо больше времени, чем планировалось. Стены в переходах облицованы бежевым ракушечником, который легко испачкать, но гораздо сложнее отчистить.

А вот со стенами метрополитена было все гораздо проще. Однако клей, который въедался десятилетиями, обычным напором воды уже не отмыть.



Участники движения убирают в столице / Фото скриншот с видео

► На материалы потратили более 30 тысяч гривен

Все расходы на себя взял организатор движения Виталий Оноприенко. На мини-мойку, одежду и другие материалы потратил более 30 тысяч гривен. Впрочем, если к команде присоединяться новые люди, то они смогут закупить дополнительное оборудование.

Дом не заканчивается только дверью. Город, в котором ты живешь, это тоже дом. За ним тоже можно ухаживать. Я просто хочу, чтобы люди изменили свое отношение к Киеву, начнем с него,

– подытожил Оноприенко.

► Инициатива понравилась другим киевлянам

Пройти мимо такой инициативы прохожие не смогли. Кто-то останавливался и наблюдал с удивлением на лице, а кто-то даже фотографировал.

Далее в планах команды – отмыть арку к Еврейскому дворику и подземку на Майдане Незалежности. После этого планируется распространить инициативу на другие улицы и объекты. Команда призывает участвовать в такой инициативе и в других городах, чтобы сделать нашу страну еще красивее.