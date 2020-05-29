Киев, мой: четверо киевлян решили отмыть столицу от грязи, оставшейся еще с 90-х годов
Четверка киевлян – Соломия, Виталий, Николай и Елисей – в прямом смысле решила отмыть Киев. Городское движение под названием "Киев, мой" создал Виталий Оноприенко. Мужчина рассказал, что ему надоели грязь и антисанитария в центре города, на которые совсем не обращают внимания коммунальные службы.
Организатор городского движения "Киев, мой" рассказал 24 каналу, что решил решить проблему загрязнения города из-за того, что ему стыдно за вид столицы уже не первый год, и даже не первые 10 лет.
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"Коммунальщики грязь просто закрашивают. Я хочу, чтобы Киев был комфортным для жизни городом", – поделился Виталий Оноприенко.
► Коммунальщики не оценили инициативу
Однако сами коммунальщики такую инициативу не оценили. В первый день уборок вызвали полицию из-за действий участников движения.
Вызвали на нас полицию, потому что уборка была не позволена с их стороны. Они его не убирают и не позволяют никому убирать,
– сказал участник городского движения Елисей Ходоловский.
Впоследствии работники коммунальных предприятий все-таки вынуждены были смириться. Отныне центр города каждый раз становится чище.
Участники движения / Фото скриншот с видео
► Как все начиналось
Свою уборку участники движения начали с подземки возле метро Льва Толстого. Участники движения отметили, что, вероятно, не мыли там еще с 90-х годов.
Мы находили остатки объявлений, табличек, которые, видимо, были еще на выборах в 1996 году. Объявления поклеены, остатки клея, остатки мусора от жвачек. То есть генеральной уборки здесь не было никогда,
– сказал Елисей Ходоловский.
Команда заверила, что потратила на уборку подземки гораздо больше времени, чем планировалось. Стены в переходах облицованы бежевым ракушечником, который легко испачкать, но гораздо сложнее отчистить.
А вот со стенами метрополитена было все гораздо проще. Однако клей, который въедался десятилетиями, обычным напором воды уже не отмыть.
Участники движения убирают в столице / Фото скриншот с видео
► На материалы потратили более 30 тысяч гривен
Все расходы на себя взял организатор движения Виталий Оноприенко. На мини-мойку, одежду и другие материалы потратил более 30 тысяч гривен. Впрочем, если к команде присоединяться новые люди, то они смогут закупить дополнительное оборудование.
Дом не заканчивается только дверью. Город, в котором ты живешь, это тоже дом. За ним тоже можно ухаживать. Я просто хочу, чтобы люди изменили свое отношение к Киеву, начнем с него,
– подытожил Оноприенко.
► Инициатива понравилась другим киевлянам
Пройти мимо такой инициативы прохожие не смогли. Кто-то останавливался и наблюдал с удивлением на лице, а кто-то даже фотографировал.
Далее в планах команды – отмыть арку к Еврейскому дворику и подземку на Майдане Незалежности. После этого планируется распространить инициативу на другие улицы и объекты. Команда призывает участвовать в такой инициативе и в других городах, чтобы сделать нашу страну еще красивее.
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