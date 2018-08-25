Киев превратился в помойку после Дня Независимости Украины: красноречивые фото

Утром 25 августа центр Киева поразил загрязненностью. Так, после празднования Дня Независимости Украины, 24 августа, жители и гости столицы оставили после себя горы мусора и пустых бутылок.

Соответствующие фото опубликовало издание "Информатор".

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На фотографиях видно, что по центру столицы местами накидано очень много мусора, люди спят на лавочках, а парапеты и ступеньки заставлены пустыми бутылками.

В частности, загрязненными были улицы от Крещатика, где проходил праздничный парад, до НСК "Олимпийского", где вечером 24 августа отыграла грандиозный концерт группа "Океан Эльзы".

Напомним, на День Независимости Украины, 24 августа, популярная группа "Океан Эльзы" дала впечатляющий концерт в Киеве, который стал первым выступлением группы после почти годовой концертной паузы.