В Киеве заведения общественного питания с 22 июня смогут принимать клиентов не только на летних террасах, но и внутри помещения. В то же время кафе и рестораны еще не будут работать на полную: детские комнаты не откроются, и массовые мероприятия на более 10 человек, как например, свадьба, проводить не будут.

Новые правила для заведений общественного питания перечислены в распоряжении Киевской городской государственной администрации. Как подтвердил в комментарии 24 каналу заместитель главы КГГА Валентин Мондрыивский, все новые рекомендации вступили в силу с 22 июня. Поэтому рестораны уже могут открывать двери своих залов для клиентов.

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Открытие заведений общественного питания

Работу кафе и ресторанов внутри, а не на летних площадках, регулирует пункт 102 предписания. Он входит в общие требования подразделения о работе заведений общественного питания.

В общем, эти правила не будут отличаться от тех, которые постановил Минздрав еще 5 июня, когда по механизму адаптивного карантина в большинстве областей разрешили работу заведений питания внутри.

Почему открывают заведения? В столице и Киевской области в целом, по состоянию на 23 июня все показатели позволяют применить ослабления согласно адаптивному механизму карантина. Соответственно, именно поэтому заведения общественного питания могут открыть свои залы внутри для клиентов.

Правила работы кафе и ресторанов в Киеве:

самостоятельный вход внутрь посетителям запрещен, клиента должен сопровождать работник заведения;

внутрь посетителям запрещен, клиента должен сопровождать работник заведения; запрещается функционирование детских комнат;

запрещено проведение праздников , банкетов, мастер-классов, публичных событий с участием более 10 человек;

, банкетов, мастер-классов, публичных событий с участием более 10 человек; запрещается готовить еду на открытых кухнях;

запрещается функционирование буфетов самообслуживания;

в заведениях быстрого питания столовые приборы, блюда, напитки должны выдаваться работниками по просьбе посетителя.

Работа ресторанов в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине позволила в рамках адаптивного карантина возобновить работу кафе и ресторанов в штатном режиме. Это в большинстве областей произошло еще с 5 июня.

Между тем в Киеве и некоторых других областях, которые не соответствовали критериям ослабления карантина, заведения могли принимать посетителей только на летних террасах или получать заказы "с собой".



Как ослабили карантин с 5 июня / Инфографика 24 канала