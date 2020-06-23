Кафе и рестораны в Киеве уже могут принимать посетителей внутри
В Киеве заведения общественного питания с 22 июня смогут принимать клиентов не только на летних террасах, но и внутри помещения. В то же время кафе и рестораны еще не будут работать на полную: детские комнаты не откроются, и массовые мероприятия на более 10 человек, как например, свадьба, проводить не будут.
Новые правила для заведений общественного питания перечислены в распоряжении Киевской городской государственной администрации. Как подтвердил в комментарии 24 каналу заместитель главы КГГА Валентин Мондрыивский, все новые рекомендации вступили в силу с 22 июня. Поэтому рестораны уже могут открывать двери своих залов для клиентов.
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Открытие заведений общественного питания
Работу кафе и ресторанов внутри, а не на летних площадках, регулирует пункт 102 предписания. Он входит в общие требования подразделения о работе заведений общественного питания.
В общем, эти правила не будут отличаться от тех, которые постановил Минздрав еще 5 июня, когда по механизму адаптивного карантина в большинстве областей разрешили работу заведений питания внутри.
Правила работы кафе и ресторанов в Киеве:
- самостоятельный вход внутрь посетителям запрещен, клиента должен сопровождать работник заведения;
- запрещается функционирование детских комнат;
- запрещено проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий с участием более 10 человек;
- запрещается готовить еду на открытых кухнях;
- запрещается функционирование буфетов самообслуживания;
- в заведениях быстрого питания столовые приборы, блюда, напитки должны выдаваться работниками по просьбе посетителя.
Работа ресторанов в Украине
Ситуация с коронавирусом в Украине позволила в рамках адаптивного карантина возобновить работу кафе и ресторанов в штатном режиме. Это в большинстве областей произошло еще с 5 июня.
Между тем в Киеве и некоторых других областях, которые не соответствовали критериям ослабления карантина, заведения могли принимать посетителей только на летних террасах или получать заказы "с собой".
Как ослабили карантин с 5 июня / Инфографика 24 канала